Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el "núcleo corruptor" de la trama o el caso Koldo, y que está en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por otro motivo, ha declarado ante el juez este jueves, 21 de noviembre, de forma voluntaria y ha "encendido el ventilador" contra diferentes ministerios del Gobierno de España, incluido el presidente del Gobierno.

Aldama ha declarado que su foto con Pedro Sánchez no fue fortuita, que fue el mismo presidente del Gobierno el que le dijo a José Luis Ábalos que Koldo García fuera su asesor y admite elevados pagos en efectivo a Ábalos y Koldo.

Para el periodista y escritor Ignacio Cembrero esta declaración "está minuciosamente preparado para que cause el mayor daño posible a un gobierno que ya de por sí es un gobierno débil porque no tiene una mayoría consistente en las cortes. Y esto [la declaración de Aldama] no hace más que debilitar al Gobierno".

El PSOE no obstante ya ha respondido a esta declaración y ha anunciado ya acciones legales contra Aldamay Santos Cerdán ha respondido ante los micrófonos del Congreso de los Diputados. "Decía [Santos Cerdán] que Aldama no tiene credibilidad y efectivamente creo que su credibilidad es probablemente escasa", sostiene Cembrero, pero ahora bien, "sí tiene información porque ha estado metido en el ministerio de Trasporte, ha tenido un estrecha relación con Ábalos y Koldo y ha estado metido también en algunas operaciones que son muy opacas como la visita de Delcy Rodríguez a España", señala el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.