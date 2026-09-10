Cembrero analiza los mensajes en las redes sociales en Marruecos: "Por primera vez he visto ataques al rey de España"

El periodista Ignacio Cembrero analiza en Al Rojo Vivo la última información sobre la crisis de Ceuta. "Creo que este Gobierno está absolutamente convencido de que ha generado una relación extraordinaria con Marruecos (....) y no podía pensar que le iba a asestar un golpe de estas características".

El periodista Ignacio Cembrero señala que la cooperación que hubo entre la ciudad autónoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno días antes de la entrada masiva de migrantes no se había dado nunca. Delegación y Ceuta trasladaron al más alto nivel la situación que se estaba viviendo días antes del 30 de julio: más de mil migrantes habían entrado en Ceuta en una sola semana.

"Inédita colaboración. No tiene precedentes en la historia de la ciudad autónoma", afirma Cembrero en Al Rojo Vivo. Ahora bien, "¿por qué nadie lo creyó?", pregunta Antonio García Ferreras, presentador del programa.

"Creo que este Gobierno está absolutamente convencido de que ha generado una relación extraordinaria con Marruecos (....) y el Gobierno no podía pensar que Marruecos le iba a asestar un golpe de estas características", responde el periodista.

Por otro lado, Cembrero quiere destacar algo que le está llamando la atención: "Por primera vez he visto, no en la prensa, pero sí en redes sociales ataques al rey de España. Ayer varios 'tuiteros' ponían unas fotos de el presidente de Argelia presidiendo una reunión llena de militares y el rey de España con la famosa foto que se divulgó con Margarita Robles y establecen comparaciones", explica el periodista. En el vídeo podemos ver al completa su intervención y explicación.

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