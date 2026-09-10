Robles evita entrar en polémicas tras la desclasificación de los informes: "Hay escenarios que son absolutamente imprevisibles"

¿Qué ha dicho? La ministra de Defensa ha lanzado un mensaje de unidad y afirma sentirse "muy orgullosa" del Gobierno. "La única prioridad es la de devolver la normalidad lo antes posible", ha expuesto.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha enviado un mensaje de unidad tras la desclasificación de documentos sobre la crisis migratoria en Ceuta. Ha defendido al Gobierno, destacando el "compromiso" del presidente Pedro Sánchez y la "máxima transparencia" del Ejecutivo. Robles ha reconocido que, aunque todos han actuado lo mejor posible, siempre hay margen de mejora. Ha enfatizado la necesidad de trabajar unidos para devolver la normalidad y ha expresado su orgullo por el Gobierno, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas. Finalmente, ha evitado comentar sobre la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta.

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha mandado un mensaje de unidad. Ha cerrado filas en torno al Gobierno después de la desclasificación de los documentos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Y había mucha expectativa en lo que tuviera que decir, después de que fuese ella la única miembro del Ejecutivo que habló en el Congreso de informes previos que avisaron de lo que podía estar por llegar.

Enfrentando su relato al de Fernando Grande-Marlaska, mostrando cierta incomodidad incluso cuando Pedro Sánchez explico en la Cámara Alta qué era lo que sabían. La ministra, una vez desclasificados los informes, ha puesto en valor "el compromiso" del presidente y la "máxima transparencia" del Ejecutivo.

"Hay escenarios que son absolutamente imprevisibles. Lo que pasó el 30 y el 31 de julio en Ceuta, por su magnitud, no tiene precedentes no solo en España sino tampoco a nivel geográfico en determinados contextos. Hay que aprender y sacar lecciones", ha afirmado.

En ese sentido, Robles ha indicado que "todos" lo han hecho "lo mejor posible" pero deja una cuestión en el aire: "¿Que todo se puede hacer mejor? Sin ninguna duda".

"Hay que mejorar todo. En la vida hay que mejorar todo. Nada sería más terrible que un país se conformara con lo que tiene", ha insistido.

Robles, en sus palabras, ha dejado un mensaje de unidad: "Desde el Gobierno y las Fuerzas Armadas estamos trabajando en ese sentido. Tenemos que estar todos unidos, tratando de devolver la normalidad lo antes posible. Es la única prioridad del Ejecutivo. En lo que a mí respecta, trabajar codo con codo y no buscar discrepancias donde no las hay. Hay que buscar lo positivo y es que estamos trabajando conjuntamente en una situación difícil".

"Me siento muy orgullosa de nuestro Gobierno. De los servicios de inteligencia. De las Fuerzas Armadas. Ceuta es más española que nadie y siempre sí a nuestras instituciones", ha expuesto.

Para concluir, Robles ha guardado silencio sobre la actuación del delegado del Gobierno en Ceuta: "Cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Luego los resultados serán unos o serán otros y cada uno valorará".

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