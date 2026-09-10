Alberto Garzón analiza la actitud del Gobierno sobre Ceuta: "Creo que se enredó con explicaciones inverosímiles"

El exministro de Consumo Alberto Garzón asegura que "es perfectamente compatible que hubiera elementos de la inteligencia española percibiendo que algo estaba a punto de pasar, pero sin ser capaces de calibrar la magnitud de lo que finalmente ocurrió". En el vídeo, los detalles.

El plan de desclasificar documentos sobre Ceuta no salva al Gobierno, ya que los documentos muestran que sí hubo avisos. Para el exministro Alberto Garzón, "una parte del Gobierno o el Gobierno en su conjunto está ahora mismo atrapado en torno a una disputa entre narrativas" ya que "es perfectamente compatible que hubiera elementos de la inteligencia española percibiendo que algo estaba a punto de pasar, pero sin ser capaces de calibrar la magnitud de lo que finalmente ocurrió".

Asegura de este modo que "nadie era capaz, ni siquiera Marruecos, que creo que dejó hacer, era capaz de entender la magnitud de lo que finalmente ocurrió".

De este modo, Garzón explica que tenemos que entender que "son flujos migratorios que están siempre de manera latente, esperando una oportunidad y que, por diferentes factores (que pueden tener que ver con la sentencia del Tribunal Supremo o con la dejadez de los guardias de seguridad de Marruecos) se montó ese flujo".

A partir de ahí, "creo que el Gobierno se enredó a sí mismo con explicaciones inverosímiles que ahora le ponen en un aprieto muy importante", concluye Garzón. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

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