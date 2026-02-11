El catedrático Pérez Royo analiza la posibilidad de unir a la izquierda: "La apuesta de Rufián es la mejor que se ha hecho"

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y gran conocedor de los eternos e históricos debates de la izquierda, analiza la posibilidad de crear un gran espacio a la izquierda del PSOE. En el vídeo, los detalles.

Desde que Gabriel Rufián anunciara su plan de reunirse con líderes de la izquierda para hacer algo así como un frente común a la izquierda del PSOE que frenase el auge de la ultraderecha, parece que algo se está moviendo.

Este 18 de febrero, Rufián se reúne en la Sala Galileo Galilei, de Madrid, con Emilio Delgado (Más Madrid) y tres días después, el 21, IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdasen un acto en el Círculo de Bellas Artes de la capital.

Javier Pérez-Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y gran conocedor de los eternos e históricos debates de la izquierda, analiza la situación: "Son eternos y cuando se producen, rara vez acaban en acuerdos positivos", dice.

"La experiencia que tenemos es reiterada y muy negativa. Si van varias opciones distintas a la izquierda del PSOE, eso conduce a la irrelevancia y, en algún caso, incluso a la desaparición incluso de esa formación política", explica.

Lo acabamos de ver en estas últimas elecciones de Aragón con Podemos, que no ha obtenido ningún escaño. La alianza de Sumar e Izquierda Unida solo obtuvo uno, porque el voto a la izquierda del PSOE fue capitalizado por Chunta Aragonesista, que consiguió, este sí, duplicar sus escaños, de 3 a 6.

Con respecto a la iniciativa de Rufián, que ha levantado la mano y ha dicho 'Algo tenemos que hacer', a Pérez-Royo le parece más que positiva: "La apuesta de Rufián me parece, de momento, la mejor que se ha hecho. No ha habido ninguna otra que haya tenido esa eficacia de movilizar al espacio [de la izquierda] y de decirles: 'Señores, aquí hay que hacer algo' porque si no nos llevan a todos por delante".

Porque el auge de Vox es una realidad y "si no se llega a un acuerdo en el interior de las izquierdas, a la izquierda del PSOE, será con total seguridad un Gobierno de PP y Vox", asegura contundente el catedrático.

Ahora bien, según Pérez-Royo, más que el programa, el problema más importante es ver quién lideraría ese espacio de izquierda que tiene, asegura, que tener un candidato a la presidencia del Gobierno: "Y ese candidato tiene que concurrir por Madrid. No se puede cometer el error que cometió la Operación Roca en su momento, en los años 80, de presentar un candidato para presidente del Gobierno por Barcelona, porque está está claro que no funciona", concluye. En el vídeo podemos ver completo y con detalle su análisis.