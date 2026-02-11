Ferreras da la razón a Rufián cuando dice que "Puente no es Mazón": "Uno estuvo desde el minuto uno dando la cara y otro estuvo de cachondeo"

Antonio García Ferreras coincide en la defensa que Gabriel Rufián ha hecho de Puente en el Congreso, en el empeño del PP de comparar al ministro con Mazón. En el vídeo, los detalles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para tratar la respuesta ante los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, con las correspondientes réplicas de los grupos parlamentarios. Una de las intervenciones más sonadas, como siempre, ha sido la de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en la Cámara Baja, que ha dado una de cal y otra de arena a Óscar Puente.

El de ERC ha hecho una férrea defensa del ministro tras compararle el PP, desde la tragedia ferroviaria, con Carlos Mazón, ya expresidente de la Generalitat Valenciana: "Óscar Puente ha dado 17 entrevistas y a las tres horas del accidente estaba ya dando una rueda de prensa. Mazón se estaba tomando la tercera copa. No. Óscar Puente no es como Mazón".

Algo en lo que coincide también Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo: "Nosotros hemos sido muy críticos aquí con Óscar Puente, sobre todo por sus exabruptos y frivolidades tuiteras. Y porque, a veces, se calienta demasiado siendo como es misnitros de todos. Pero tiene razón Rufián: Óscar Puente no es Mazón. Es impresentable hacer esa comparativa".

"Uno, Óscar Puente, ha estado con sus errores, con sus aciertos y con sus equivocaciones dando la cara desde el minuto uno, y hay otro [Mazón] que estuvo de cachondeo durante la tragedia más grave de la historia reciente de Valencia", añade Ferreras. "Y encima mintiendo a los valencianos". La comparativa, concluye el presentador, "es absolutamente irrisoria".

En el vídeo podemos al completo esta secuencia, tanto las declaraciones de Rufián como la reacción de Ferreras.

