Carmen Morodo ve "relevante" el movimiento del PNV: "Lo que hace es romper el cortafuegos con respecto a la derecha"

Carmen Morodo analiza las declaraciones del PNV sobre la crisis de Ceuta y advierte del creciente malestar entre los socios de Sánchez por su gestión de la relación con Marruecos.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, aseguró este domingo que la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde el pasado 30 de julio podría deberse a que "Marruecos esté chantajeando" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante estas declaraciones, la periodista Carmen Morodo considera especialmente relevante la posición adoptada por el PNV y señala que supone un cambio en el discurso sobre la gestión del Ejecutivo respecto a Marruecos.

"Me parece muy relevante lo que dice el PNV, porque lo que hace es romper un poco el cortafuegos con respecto a la derecha. Hasta ahora, el Partido Socialista tenía el argumento de decir que estas eran cosas de teorías de la conspiración de la derecha. Pero lo están diciendo los socios, los socios del Partido Nacionalista Vasco, que además no se caracteriza precisamente en Madrid por cometer excesos verbales, sino que es bastante prudente a la hora de exigir explicaciones", ha señalado en Al Rojo Vivo.

En este sentido, Morodo considera que las declaraciones de Esteban evidencian un creciente malestar dentro del propio entorno parlamentario de Sánchez: "Lo ha sido así durante toda la etapa de Pedro Sánchez y evidencia que con Marruecos no se puede estar. El PNV entiende que esto contamina y que le contamina posicionarse o tener cualquier tipo de complacencia".

Además, la periodista sostiene que Sánchez no logró convencer en el Congreso con sus explicaciones sobre la crisis: "Al final, Pedro Sánchez, lo vimos en el Congreso, no ha convencido a nadie. No ha convencido a nadie ni en cuanto a su gestión, ni en cuanto a su preparación, ni en cuanto a Tezanos. Vamos, le escucharemos a ver qué nos cuenta en la atención de las alarmas".

Por último, Morodo considera que la posición del PNV plantea una contradicción para el Partido Socialista, al cuestionar la relación con Marruecos mientras mantiene su apoyo al Gobierno: "Yo creo que para el Partido Socialista también ahora es un poco incoherente, porque el Partido Nacionalista Vasco está diciendo: 'Yo sigo sosteniendo un Gobierno que entiendo que puede estar chantajeado por Rabat'".

Y concluye: "Lo que viene a decir el PNV es que yo tengo las sospechas, no tengo ninguna manera de probarlo, pero considero que sí que es posible, por las cautelas diplomáticas antes y en el presente del presidente del Gobierno, que esté siendo chantajeado por Rabat. Es una barbaridad, entendiéndolo en un marco democrático".

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