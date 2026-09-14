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Monrosi relata la crudeza que ha visto en Ceuta: "He visto a niños dormir debajo de los coches"
El periodista José Enrique Monrosi ha estado en Ceuta y ha podido ver de primera mano la situación que se vive allí: "¿Si en 20 días ha sido posible habilitar miles de espacios para personas que han estado en la calle, por qué no se ha hecho antes?", reflexiona.
El Gobierno está trabajando para mejorar las condiciones del campamento temporal ubicado en el barrio de Los Rosales, en una parcela propiedad de SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda. De hecho, en las últimas horas, los operarios han llevado colchones y camas a este centro, en el que se han instalado ocho duchas y 15 váteres para las 864 personas que están alojadas en estas carpas.
El periodista José Enrique Monrosi, de elDiario.es, acaba de llegar de Ceuta y la imagen de este lunes, sin duda, no tiene nada que ver con la de hace tan solo unos días.
"Esta situación no tiene absolutamente nada que ver con la de hace 48 horas. He visto a niños dormir debajo de coches, a familias dormir en los pies de portales de vecinos. He visto a niños de ocho o 10 años dormir con sus madres debajo de la pasarela de madera de la playa. Impactante. Absolutamente impactante", confiesa Monrosi.
Por ello, asegura que "cualquier responsable político que tenga responsabilidad en alguno de los partidos de Estado de este país, antes de pronunciarse o incluso antes de tomar decisiones estratégicas sobre la gestión, debería ver lo que están viendo los ceutíes".
Por otro lado, el periodista quiere poner también en valor lo que está haciendo la política en los últimos 15 días: "Desde que hay mando único, se ha triplicado el número de plazas de acogida para personas que hasta ahora han estado en la calle".
Sin embargo, pregunta y reflexiona: "Si en 15 o 20 días ha sido posible habilitar miles de espacios para mujeres, niños y hombres que han estado en la calle durante un mes y medio. ¿Por qué esto no ha ocurrido antes?".
La respuesta, asegura él mismo, está clara "y retrata a todas las administraciones por igual": "Por supuesto, el Gobierno central es el máximo responsable, pero también he visto a niños de dos, tres y cuatro años en la calle y eso es responsabilidad de la ciudad autónoma de Ceuta, que tiene la tutela sobre los menores y tampoco ha tenido capacidad para acogerlos", concluye Monrosi.
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