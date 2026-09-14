El Gobierno carga contra el PNV por "alimentar teorías de la conspiración" al asegurar que Marruecos podría estar "chantajeando" a Sánchez

Los detalles En una entrevista en 'El Correo', Aitor Esteban aseguró que "viendo los documentos que se han desclasificado, algún aviso había" sobre la avalancha migratoria, ante lo cual Moncloa "no midió bien".

El Gobierno español se siente indignado tras las declaraciones de Aitor Esteban, líder del PNV, quien sugirió que Marruecos podría estar chantajeando a Pedro Sánchez en relación con la crisis migratoria en Ceuta. Óscar López, ministro para la Transformación Digital, criticó estas insinuaciones, calificándolas de teorías de conspiración. Irene Montero de Podemos también comentó sobre el posible compromiso de Sánchez con Marruecos. Joan Baldoví de Compromís pidió el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y coincidió en que el Gobierno está desbordado, aunque fue más cauto al hablar de chantaje.

Indignación y decepción. Es el sentir del Gobierno después de que el presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, asegurase este domingo que la crisis migratoria que Ceuta sufre desde el pasado 30 de julio podría deberse a que "Marruecos esté chantajeando" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En una entrevista en 'El Correo', el líder nacionalista aseguró que "viendo los documentos que se han desclasificado, algún aviso había" sobre la avalancha migratoria, ante lo cual Moncloa "no midió bien".

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha cargado contra Esteban por esas insinuaciones sobre un hipotético vínculo entre la crisis migratoria y la información de la que dispondría Rabat.

"Me sorprende, creo que todos le tenemos por una persona bastante equilibrada en sus juicios, y alimentar esa teoría de la conspiración me parece intolerable". "No podemos tomar decisiones en base a teorías de la conspiración", ha añadido.

Irene Montero ve "evidente" que "algo hay" en el teléfono de Sánchez

La eurodiputada y precandidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero considera que "parece bastante evidente que algo hay" en el teléfono de Pedro Sánchez le tiene atado a complacer a Marruecos. En una entrevista en la 'Cadena Ser', Montero ha asegurado que "todo el mundo lo dice y es lo que se cuenta en los mentideros". Aún así, ha admitido que no se sabe "a ciencia cierta", aunque ha deslizado "si otros que saben más lo dicen", por lo que no se puede "descartar esa hipótesis".

En todo caso, la dirigente de Podemos ha defendido que "da igual que sea porque tienen algo" comprometido del presidente o porque en el Gobierno "no quieren enemistarse con Marruecos", y ha denunciado que el PSOE "se ha sometido muchas más veces mientras estaba en el Gobierno a los designios de Marruecos sin ningún tipo de justificación, no solamente en este Gobierno de Pedro Sánchez".

Baldoví pide el cese de Marlaska y no descarta el chantaje de Marruecos

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha afirmado este lunes que, si él fuera el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "haría tiempo que no continuaría" como tal. Baldoví ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por si el Gobierno debería haber asumido alguna responsabilidad en forma de dimisión por la crisis migratoria en Ceuta.

Preguntado también sobre si comparte la afirmación del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que el Gobierno "está desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando", Baldoví ha señalado que está de acuerdo con la primera parte de la afirmación, pues un mes y medio después "sigue la crisis abierta en Ceuta", lo cual "no es de recibo". "Con la segunda parte, yo sería mucho más cauto, es decir, yo no me atrevería a hacer determinadas afirmaciones en este sentido", ha concludo el líder de Compromís.

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