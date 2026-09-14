Boris Johnson y un exdirector de la CIA se salvaron por poco del ataque ruso a una estación de tren ucraniana cerca de Polonia

Los detalles Boris Johnson, exprimer ministro británico, había viajado en el tren anterior al que atacó el Kremlin este domingo en la región de Volin, a unos dos kilómetros de la frontera con Polonia.

Rusia lanzó un ataque con drones en la región ucraniana de Volin, cerca de la frontera con Polonia, que impactó contra una locomotora de tren civil y un camión. La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznitsia, logró evacuar la zona sin heridos. Este incidente ha sido condenado por la Unión Europea, que considera que el objetivo era intimidar a los países occidentales. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, instó a no ceder ante estas amenazas. El Kremlin afirmó que continuará con estas acciones en territorio ucraniano, según el portavoz Dmitri Peskov. Boris Johnson y David Petraeus estuvieron presentes en Ucrania antes del ataque.

Rusia atacó con al menos dos drones la región ucraniana de Volin, en la frontera con Polonia, que impactaron contra una locomotora de un tren civil que cubría un trayecto entre Kyiv y Varsovia y un camión cerca del puesto fronterizo Dorohusk-Yahodin

La empresa estatal de ferrocarriles ucraniana, Ukrzaliznitsia, apuntó que gracias a su detección, pudieron evacuar la zona y que no hubiera ningún herido.

Algo de gran importancia porque este lunes hemos sabido Boris Johnson, exprimer ministro británico, había viajado en un convoy anterior al atacado junto con varios altos funcionarios europeos. Pero no solo eso, sino que el exdirector de la CIA estadounidense, David Petraeus, estaba presente en la estación ucraniana.

El ataque ha sido condenado por la Unión Europea. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha instado a los socios de Ucrania a no dejarse intimidar porque, según ha afirmado, "claramente tenía como objetivo asustar a los países occidentales para que no apoyen a Ucrania, para que no vayan a Ucrania a mostrar su apoyo".

"Debemos demostrar que estamos aquí para Ucrania y que no nos dejamos intimidar, porque, de lo contrario, Rusia conseguirá lo que quiere, que es la sumisión de Ucrania. Su objetivo final va mucho más allá. Así que tenemos que mantenernos firmes en esto", ha añadido.

La respuesta de Rusia

Por su parte, el Kremlin ha enfatizado este lunes que el ataque ruso con drones contra un tren de pasajeros perpetrado el domingo cerca de la frontera con Polonia tuvo lugar en territorio ucraniano, algo que el Ejército ruso seguirá haciendo.

"Si entiendo bien, hablamos de territorio ucraniano. Nuestros militares cumplen con sus misiones en todo el territorio de Ucrania y seguirán haciéndolo", ha explicado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido