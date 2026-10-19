Carmen Morodo advierte del impacto de la crisis francesa en Europa: "Macron no tiene salida, es un gran fracaso"

La periodista alerta en Al Rojo Vivo de que la crisis francesa va más allá de las fronteras del país y refleja una preocupante fragilidad política y económica en Europa, marcada por la falta de acuerdos y un horizonte cada vez más incierto.

Carmen Morodo ha analizado en Al Rojo Vivo la profunda crisis política, social y económica que atraviesa Francia y el desgaste del proyecto de Emmanuel Macron. La periodista considera que el presidente francés afronta un escenario sin salida política y resume su legado como un fracaso: "Macron no tiene salida, es un gran fracaso". Además, recuerda que llegó al poder con la promesa de superar la polarización y que, sin embargo, se encamina hacia el final de su mandato con una sociedad cada vez más dividida.

Morodo ha advertido también de que la crisis francesa trasciende sus fronteras y puede tener consecuencias para el conjunto de Europa. La posición de Francia como uno de los principales motores políticos y económicos del continente convierte su inestabilidad en un problema común, especialmente en un contexto marcado por las dificultades para alcanzar acuerdos entre los gobiernos europeos. A su juicio, las tensiones institucionales y económicas que se observan también en países como Italia y Portugal reflejan una fragilidad que va más allá del caso francés.

En este sentido, la periodista ha señalado los obstáculos para consensuar el nuevo presupuesto plurianual de la Unión Europea, en un momento en el que confluyen las necesidades de financiación de Ucrania, el aumento del gasto en defensa y la crisis energética. Un conjunto de desafíos que, sumados a la falta de entendimiento político, dibujan un horizonte complicado para los Veintisiete. "Así que creo que esto es solo el principio de unos tiempos malos", ha concluido.

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