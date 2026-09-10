Carmela Ríos responde a Marlaska tras sus declaraciones sobre Ceuta: "No hay inseguridad subjetiva, es palpable"

La periodista ha destacado que el ministro del Interior lo que ha hecho es "irritar profundamente" a la gente de Ceuta. Además, ha reconocido que echa de menos más "empatía" por parte de los miembros del Gobierno.

Carmela Ríos ha reaccionado a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que hace referencia a la "inseguridad subjetiva" en Ceuta.

"Entendemos perfectamente ese sentimiento de inseguridad subjetiva, consecuencia de lo vivido, de lo verificado y de la situación. Pero también sabe la sociedad ceutí que esa es nuestra preocupación máxima: el revertir esa sensación de inseguridad subjetiva. Porque sabéis que en los últimos años las ratios objetivos de criminalidad en la ciudad de Ceuta habían descendido", ha llegado a decir el ministro, provocando una gran indignación.

La periodista ha dejado claro que no es subjetiva, recalcando que se trata de algo "palpable y demostrable". "No hay una sensación, hay una inseguridad real", ha señalado. Además, ha indicado que el ministro lo que ha hecho es "irritar" a los ceutíes.

De esta forma, ha confesado que echa de menos más "empatía" por parte de los miembros del Gobierno a la hora de medir la temperatura emocional de Ceuta, que "va cambiando por día". "Es un ejercicio sutil en el que el Ejecutivo tiene un gran margen de mejora", ha reconocido.

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