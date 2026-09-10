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Tensión en Ceuta

Joan Tardá destaca que "nadie estuvo a la altura" en la crisis en Ceuta: "El Gobierno solo podría coger aire si hay dimisiones"

El exportavoz de ERC ha indicado que en esta crisis lo que falló fue el "conjunto de las instituciones" que tenían responsabilidades. "Se trata de un gran nudo que va a costar mucho desenredar", ha admitido.

Joan Tardá destaca que "nadie estuvo a la altura" en la crisis en Ceuta: "El Gobierno solo podría coger aire si hay dimisiones"

Joan Tarda ha analizado la situación en Ceuta, admitiendo que ha llegado a la conclusión de que "nadie estuvo a la altura" de la situación. "Lo que falló fue el conjunto de las instituciones que tenían responsabilidades", ha destacado.

El exportavoz de ERC ha confesado que tiene la impresión de que se trata de un problema, un gran nudo, que "va a costar mucho desenredar" a no ser que se actúe de forma "rotunda e inmediata".

De no ser así, ha advertido que estaremos instalados en un bucle de cuáles son las responsabilidades de unos y de otros. "Este Gobierno, que está en una situación crítica, solo podría coger aire si hay dimisiones", ha asegurado.

Además, ha señalado que también es importante que los menores sean ya trasladados a la Península, destacando que esto podría servirle al Ejecutvio como "válvula de escape".

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