Cuartango señala que Marlaska "no ha estado a la altura" en la crisis de Ceuta: "Debería haber abandonado el cargo"

El periodista Pedro García Cuartango señala que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debe dejar su cargo y no solo, asegura, por lo ocurrido ahora en Ceuta. En el vídeo, los detalles de su análisis.

El periodista Pedro García Cuartango, columnista en 'ABC', explica en Al Rojo Vivo, a raíz de la crisis de Ceuta, que "el control de las fronteras es un elemento esencial de la política de los Estados. En cualquier manual de derecho político aparece que el control de las fronteras, el principio de soberanía y el territorio son los elementos que lo identifican".

Y en España, añade, ese control corresponde al Ministerio del Interior: "Por lo tanto, sea por acción u omisión, el ministro Marlaska no ha estado a la altura de sus obligaciones y creo que tuviera o no información, debería haber abandonado el cargo".

Además Cuartango manifiesta que no solo debe dejar su cargo por lo ocurrido en Ceuta, sino porque "sus actuaciones en el pasado (...) demuestran que es un ministro con un alto nivel de incompetencia, con unas contradicciones que son insalvables". Por lo tanto, "se dan todos los elementos para que él tuviera que haber dejado su cargo", concluye.

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