Tesh Sidi muestra su emoción por la ley para nacionalizar saharauis: "Pido valentía, la abstención es estar del lado de Marruecos"

La diputada de Más Madrid ha señalado que lo importante con esta ley de nacionalidad es que se hace "memoria" y se iguala en derechos también a los hijos de los saharauis nacidos en la provincia 53 antes del 77.

Tesh Sidi ha mostrado su emoción y nerviosismo porque salga adelante la ley de nacionalidad saharaui que está previsto que se apruebe hoy, salvo sorpresas, en el Congreso de los Diputados.

La diputada de Más Madrid ha recordado que este 2026 se cumplen 50 años desde que abandonamos la provincia 53. "De manera inexplicable, se emitió en democracia un real decreto que retiraba el DNI a muchos saharauis que nacieron bajo el colonialismo español", ha recordado.

Una decisión que provocó que también perdiesen su vida laboral y su relación con el Estado español, quedando en un limbo jurídico "entre campos de refugiados y los territorios ocupados del Sáhara Occidental".

Ahora, más allá de la nacionalidad, ha indicado que lo importante es que se hace memoria e se iguala en derechos también a los hijos de los saharauis nacidos en la provincia 53 antes del 77.

"Hasta ahora tardábamos 10, 14 y hasta 20 años, como en mi caso, en conseguir la nacionalidad española teniendo padres aquí censados como padres españoles", ha explicado.

Durante su entrevista, ha reconocido que sus padres están muy emocionados. "Ellos están orgullosos de que hayamos llegado hasta aquí", ha admitido, reconociendo que para ella es una gran responsabilidad que después de 50 años una diputada saharaui este dando voz a todo un pueblo.

Por tanto, pide al PP hechos, reconociendo que están cansados de "solidaridad en palabras". "Como saharaui, les pido valentía. La abstención es estar del lado de Marruecos", ha zanjado.

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