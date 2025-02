Carlos Cué analiza el choque entre PSOE y Sumar por el IRPF en el SMI: "A nivel parlamentario, Yolanda Díaz tiene la sartén por el mango"

Yolanda Díaz se abre a un acuerdo con el Gobierno sobre la tributación del SMI, pero no descarta terminar votando junto con el PP cuando la norma se lleve al Congreso de los Diputados. En una entrevista en RTVE, la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno ha insistido en que se enteró por los medios de comunicación de la decisión de Hacienda de hacer tributar por el SMI.

El periodista de El País Carlos Cué asegura que "aparentemente no nos llega que estén negociando" y "todo está bloqueado"; aunque "Díaz ha dado en esa entrevista varios mensajes de apertura de negociación". Por su parte, informa el periodista, "los mensajes que trasladan desde Moncloa y desde el entorno de María Jesús Montero son que no van a hacer nada". Esto es, 'me quedo quieto' y automáticamente, no se sube el mínimo exento y, por tanto, el SMI entra a tributar IRPF.

Ahora bien, esta vez, "Yolanda Díaz tiene la sartén por el mango parlamentaria: tiene mucho apoyo en el Parlamento, no solo de los otros socios de izquierda que están con ella, sino que tiene la mayoría absoluta con el PP", confirma Cué.

Por lo que, entre estas posiciones del PSOE y de Sumar, según el periodista, "tendrá que haber un punto intermedio". Porque, "si dentro de un mes se produjera una votación en la que Sumar y el PP tumbaran una decisión del Gobierno, eso generaría una tensión interna insoportable". En el vídeo, podemos ver su intervención y análisis completos.