Carlos Cué analiza el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio en el Senado: "Es una decisión estratégica muy interesante"

El periodista Carlos Cué analiza en este vídeo el pacto al Senado de las fuerzas de izquierda que considera "estratégico" ya que el sistema de elección de los senadores, históricamente, favorece mucho al PP.

Tras el pacto entre PSOE y Frente Amplio para ir en listas conjuntas al Senado, no sabemos si finalmente PP y Vox harán lo propio para intentar combatir el pacto entre las izquierdas.

Un pacto que para el periodista Carlos E. Cué, de El País, supone "una decisión estratégica bastante interesante porque las últimas elecciones generales, de julio de 2023, fueron unas elecciones en las que a la izquierda le fue mucho mejor de lo esperado, pero, sin embargo, en el Senado le fue fatal".

De hecho, "tenían una mayoría en el Congreso que le permitió a Sánchez ser investido, y sin embargo el PP tuvo una mayoría absoluta en el Senado porque el sistema de elección de los senadores favorece mucho al PP históricamente", añade Cué, recordando cómo incluso en los momentos en los que gobernaba Zapatero, que tenía una mayoría en el Congreso, "tenía un problemón en el Senado".

Y eso es así, explica el periodista, porque "España es un país muy mal repartido desde el punto de vista de población y hay muchas zonas muy despobladas y unas pocas zonas muy pobladas, y como se reparten los mismos senadores... Evidentemente eso es un problema".

Por tanto, "si hay un gobierno con mayoría absoluta de derecha y ultraderecha que tiene el control de muchísimas instituciones, el contrapoder natural es el Tribunal Constitucional, al que le quedan cuatro años y medio de mayoría progresista y solo podría cambiarse esa mayoría progresista si el PP y Vox tienen tres quintos del Senado", subraya Cué: "Es lógico que la izquierda se mueva para que eso no suceda", concluye.

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