Pilar Gómez, sobre el beso de Sánchez y Begoña Gómez: "Muchos que estaban en ese mitin me lo calificaron como declaración de amor obscena"

La periodista cuestiona la exhibición pública de la relación del presidente con su mujer en un momento judicial delicado y revela la sorpresa que el gesto provocó incluso entre personas próximas a Sánchez durante el Comité Federal del PSOE.

Camino al 29-N, la campaña electoral ha dejado una de las imágenes más comentadas del fin de semana: Pedro Sánchez convertido, una vez más, en un hombre enamorado junto a Begoña Gómez. Un beso en pleno Comité Federal del PSOE que ha desatado la polémica y que, para algunos, trasciende el gesto íntimo para convertirse en un movimiento de agitación de las bases socialistas. Una imagen de campaña en toda regla.

La periodista y directora de 'Artículo 14' Pilar Gómez ha analizado en Al Rojo Vivo la repercusión de ese beso y el desconcierto que, según relata, provocó entre algunos de los asistentes al encuentro socialista, incluso entre personas próximas al presidente del Gobierno.

"Cuando hablé con gente que estaba en ese Comité Federal, incluso alguno bastante próximo al presidente, estaban bastante sorprendidos", ha explicado. La periodista cuestiona que Sánchez haya optado por exhibir públicamente su relación con Begoña Gómez en un momento especialmente delicado, después de que la esposa del presidente vaya a ser juzgada en los próximos meses.

Gómez establece, además, un paralelismo con la salida de Montse Mínguez del partido, después de que se conociera la vinculación de su marido con la empresa Artículo 14. "Montse Mínguez da un paso a un lado con un marido que no está imputado, sino porque piensa que por coherencia lo tiene que hacer. Y entonces tú dices: el presidente del Gobierno, que tiene una mujer que va a ser enjuiciada en los próximos meses, no solo la convierte en una adalid del partido, sino que la expone públicamente", ha señalado.

Ante la observación de Ferreras de que Sánchez considera que su mujer ha sido víctima de una persecución, la periodista ha insistido en que esa es la interpretación del presidente, pero que no le exime de actuar con prudencia. "Como es el presidente del Gobierno, creo que debe respetar lo que son el resto de poderes del Estado. Lo prudente... Estamos hablando de lo prudente, aunque sé que Pedro Sánchez y prudencia es un oxímoron casi", ha afirmado.

Gómez ha ido más allá al calificar de "obscena" la exhibición pública de afecto del presidente. Según ha relatado, esa fue precisamente la expresión que utilizaron algunas de las personas presentes en el Comité Federal con las que habló después del encuentro.

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