Una mujer descubre la infidelidad de su marido tras ganar 109.333 euros con un décimo de lotería regalado por su amante

Un vecino de A Coruña envió a su mujer una imagen celebrando el premio de la lotería con su amante y destapó una doble vida que terminó en divorcio y en los tribunales.

Hay fotos que es mejor no enviar por WhatsApp. Y, si acabas de ganar más de 100.000 euros con tu amante, todavía más. Un vecino de A Coruña lo ha descubierto de la peor manera: un décimo de lotería premiado con 109.333 euros, una imagen demasiado cariñosa y una sentencia que le obliga a compartir el dinero con su esposa.

Según ha contado la colaboradora Alba Sánchez en el plató de Aruser@s, el hombre estaba casado desde 2010 y mantenía una relación extramatrimonial desde 2018. Ninguna de las dos mujeres conocía la existencia de la otra hasta que la suerte se cruzó en su camino.

Fue su amante quien le regaló el décimo premiado y para celebrar que les habían tocado más de 100.000 euros, ambos se hicieron una fotografía juntos. El problema llegó cuando el hombre envió la imagen a su mujer y le contó que le había tocado la lotería. Lo que no imaginaba era que la foto iba a destapar toda su doble vida.

La esposa descubrió así que existía otra mujer y, tras la ruptura, salió a la luz que él había mantenido otras dos relaciones extramatrimoniales. Pero el conflicto no acabó con el divorcio. Cuando el hombre quiso quedarse con el premio, acudió a los tribunales alegando que ya estaba divorciado.

Sin embargo, la sentencia le obligó a compartir el dinero con su esposa porque el matrimonio "estaba sujeto al régimen de gananciales". La historia ha sorprendido a los colaboradores de Aruser@s, especialmente a Hans Arús, que no ha podido evitar preguntar: "¿Pero solo con la foto ya sospechó?", a lo que la tertuliana ha aclarado que "estaban muy cariñositos en la foto".

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