Inundaciones en casas y vecinos atrapados: las impactantes imágenes que deja la dana Adam

Los detalles Un dispositivo especial de helicópteros de distintas administraciones (UME, Guardia Civil, Consorcios Provinciales, Salvamento Marítimo, Generalitat o bomberos forestales) realiza "centenares" de rescates a personas atrapadas por el agua en la mañana de este lunes.

La dana Adam ha causado estragos en la Comunitat Valenciana y Baleares, con imágenes impactantes de vecinos atrapados y rescates. El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado 65 intervenciones entre las 20.15 y las 07.43 horas, gestionando salvamentos en tejados y vehículos bloqueados. Se han atendido casi 400 llamadas, con especial intensidad en Xàbia y Pego. Las intervenciones incluyen achiques de agua y desbordamientos de ríos. Se han reforzado las dotaciones en Dénia y activado bomberos forestales. En Xàbia, 64 personas fueron evacuadas de un campin sin heridos. La UME ha trabajado en achiques en Ibiza, destacando la coordinación institucional.

La dana Adam está dejando imágenes impactantes a su paso por la Comunitat Valenciana y Baleares con vecinos atrapados y un dispositivo especial de helicópteros.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha realizado 65 intervenciones durante la noche y madrugada de este lunes por la dana Adam, concretamente entre las 20.15 y las 07.43 horas.

Entre otras, han gestionado actuaciones de salvamento de personas que estaban en lo alto de tejados de viviendas o en sus coches, y se han atendido casi 400 llamadas de asistencia durante la madrugada, según ha informado el portavoz de este cuerpo de seguridad, el oficial César Alcaraz, en declaraciones remitidas a los medios poco antes de las 10.00 horas.

Han precisado que esos trabajos se han concentrado en esa comarca y, concretamente, en localidades como Pego (31) y Xàbia (25), que destacan con datos "muy por encima del resto". En ese periodo de tiempo, durante la noche y madrugada, ha habido cuatro en Els Poblets, dos en L'Atzúbia y Benimeli y otra en Dénia.

Según el Consorcio, las intervenciones se han registrado continuamente durante toda la noche, pero "con especial intensidad" en Xàbia desde las 20.30 en adelante y hasta las 01.00 horas, y desde esa hora y hasta las 04.00 en Pego.

Sobre todo, se han debido a achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como a filtraciones de aguas y vehículos bloqueados por la lluvia que no han podido proseguir su marcha y también por algún desbordamiento de cauce de rio.

Actuaciones en la Marina Alta

Alcaraz ha confirmado que los municipios más afectados por el temporal están en la comarca de la Marina Alta, "especialmente la localidad de Pego", que ha sido la que ha tenido mayor número de intervenciones.

De acuerdo con el portavoz del Consorcio, durante la madrugada los trabajos han llegado a movilizar a más de 50 efectivos "en todo caso", atendiendo casi 400 llamadas de asistencia durante la madrugada. Además, ha precisado que se han priorizado las actuaciones de salvamento.

Fundamentalmente, ha continuado, han sido rescates de personas que estaban en lo alto de tejados de viviendas o en sus coches. Tras acceder a ellas, se han ido solucionando "todos estos problemas", y a primera hora se ha movilizado un helicóptero con la misma misión, ha confirmado el oficial.

Dispositivo especial de helicópteros

Un dispositivo especial de helicópteros de distintas administraciones (Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Consorcios Provinciales, Salvamento Marítimo, Generalitat o bomberos forestales) realiza "centenares" de rescates a personas atrapadas por el agua en la mañana de este lunes en las localidades afectadas por la dana Adam, fundamentalmente en la Safor y la Marina Alta, como Oliva.

Aí lo han informado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi de las 10.00 horas, en la que ha participado también el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El titular de Emergencias también ha detallado que la orden de confinamiento de la Generalitat -la resolución ya se ha publicado en el DOGV- para las zonas del litoral norte de Alicante y litoral sur de Valencia se mantendrá "hasta nueva orden", con el propósito de que los servicios de emergencia puedan actuar "lo más rápido posible" en las zonas inundadas y para evitar "cualquier problemática" en ellas.

Además, preguntado por la cifra de rescates, Valderrama ha indicado que constan daños materiales, dado que las lluvias "han afectado a viviendas" y coches, aunque ha precisado que ahora "no es momento de esa evaluación". "Lo más importante es la seguridad de las personas", ha remarcado, al tiempo que ha indicado que no consta "ninguna afectación personal" por ahora tras el paso de la dana.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrado un "agradecimiento absoluto" a todos los servicios de emergencia que trabajan durante las últimas horas "sin descanso" para rescatar a "decenas e incluso centenares de personas" en circunstancias "tan adversas" tras una noche "muy difícil".

La UME realiza durante la noche trabajos de achique de agua en garajes de Ibiza

Por otro lado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha estado realizando misiones de achique de agua en garajes de Ibiza, según ha informado en sus redes sociales.

Este domingo, la UME anunció que movilizaba unidades de su tercer batallón en la base de València para embarcarse rumbo a Ibiza y Mallorca.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, agradeció a la UME su "rápida respuesta, disponibilidad y compromiso" ante los efectos de la dana en Baleares. "Una actuación que demuestra la importancia de la coordinación y la colaboración entre instituciones para dar una respuesta rápida a los ciudadanos de Baleares", recalcó.

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