Los profesores cortan la A-3 a la altura de Moratalaz (Madrid) en el arranque de la segunda semana de huelga educativa

Los detalles La Plataforma de escuelas infantiles junto con el resto de etapas aseguran que realizan esta acción para "dar visibilidad a la falta de negociación por parte de la Consejería de educación a su conflicto colectivo".

La Plataforma de Escuelas Infantiles y otras etapas educativas han bloqueado la A3 este lunes para manifestar su descontento por la falta de diálogo con la Consejería de Educación y el maltrato institucional hacia el profesorado, la infancia y las familias de Madrid. En el contexto de una huelga indefinida, los docentes buscan visibilizar el conflicto y destacar la importancia de mejorar las condiciones de la educación pública para garantizar la igualdad de oportunidades. Subrayan que la educación pública, desde la infancia hasta la universidad, es un derecho que requiere mayor apoyo institucional, especialmente en las etapas más desatendidas.

La Plataforma de Escuelas Infantiles junto con el resto de etapas educativas han cortado este lunes la A3 para "hacer ver su malestar por la falta de diálogo con la Consejería de educación y el maltrato institucional que recibe tanto el profesorado como la infancia y familias de la comunidad de Madrid".

En el marco de la huelga indefinida, los docentes, que ya habían avisado de que cortarían la carretera, han reivindicado que es "necesario dar visibilidad a este conflicto, poner el foco a la infancia y que toda la educación pública tenga unas mejores condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades independientemente del código postal en el que vivas o la cuenta bancaria de tú familia".

"La educación pública es un derecho, desde la primera infancia, desde las escuelas infantiles, hasta las etapas cómo la formación profesional o universidad. Todas juntas sin dejar a nadie atrás, y sabiendo que aquellas etapas más denostadas y maltratadas por las instituciones públicas requieren un mayor apoyo por parte de todas", han insistido desde la Plataforma de Escuelas Infantiles.

La Plataforma de escuelas infantiles junto con el resto de etapas aseguran que realizan esta acción para "dar visibilidad a la falta de negociación por parte de la Consejería de educación a su conflicto colectivo".

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