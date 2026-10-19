La sindicalista Afra Blanco, tras la orden de confinamiento en Valencia: "Los trabajadores están protegidos, que se queden en casa"

La sindicalista Afra Blanco recuerda en Al Rojo Vivo que los trabajadores afectados por el temporal del Mediterráneo, tras la orden de confinamiento, pueden quedarse en casa sin temor a ser sancionados.

La Comunidad Valenciana ha ordenado el confinamiento de más de 60 municipios del litoral norte de Alicante y 78 municipios del litoral sur de Valencia, por las fuertes lluvias que afectan a la región desde este pasado domingo.

Igualmente, también hay carreteras cortadas, más de una veintena, por inundaciones en toda España, pero la mayor parte de ellas, casi 20, se concentran solo en la Comunidad Valenciana.

La sindicalista Afra Blanco recuerda algo fundamental para los trabajadores de las zonas afectadas, que saben que pueden quedarse tranquilamente en casa, que nadie les va a sancionar.

"Tenemos el Real Decreto Ley 8/2024, como bien se está situando, si el desplazamiento es imposible o ante situaciones atmosféricas adversas, se aprobó esos cuatro días remunerados de permiso", explica Blanco.

"Eso sí, tendrán que avisar a la empresa y tendrá que haber habido ese aviso oficial de riesgo", subraya la sindicalista, pero sobre todo ahora mismo lo más importante es que "la gente no se desplace porque están protegidos", sentencia.

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