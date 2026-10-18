Ángel Víctor Torres se enfrenta al ojo crítico de cuatro vecinos de Ceuta e insiste en que la entrada masiva no se pudo prever: "Fue una marea imposible de contener"

¿Qué ha dicho? El ministro de política Territorial y mando único en la ciudad autónoma visita Salvados para someterse al examen de los ciudadanos que han sufrido en sus propias carnes el drama migratorio desde el pasado 30 de julio. "Mi espacio ha sido invadido", espeta un vecino.

"Fue una avalancha permanente. Fue una riada humana. Fue una marea imposible de contener y fueron horas tremendas". Así se expresa Ángel Víctor Torres ante cuatro vecinos de Ceuta para definir la entrada masiva de migrantes de los pasados 30 y 31 de julio. El ministro de Política Territorial, ahora mismo mando único para llevar a la ciudad autónoma a la normalidad, aún en el aire dos meses después, se enfrenta en Salvados al ojo crítico de las personas que vivieron en primera linea el mayor drama migratorio de la historia de España y que se saldó con 140 muertos.

En plena campaña electoral para las próximas elecciones del 29 de noviembre y con la crisis en Ceuta convertida en uno de los elementos más criticados por la oposición, Torres insiste en que el Gobierno no fue capaz de prever la entrada de 80.000 personas en dos días a la ciudad autónoma y acusa al PP y Vox de hacer "un uso político" de la situación. Todo ello después de la dimisión el pasado 28 de septiembre del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano por la polémica en cuanto a varios avisos del CNI días antes del suceso.

Para Torres, Pérez Triano fue tratado injustamente y las informaciones previas a la llegada de 80.000 migrantes no podían hacer ver que el número de personas llegaría a esas proporciones. Una idea en la que hace hincapié en varias ocasiones mientras mira a los ojos de los ciudadanos ceutíes representados por estos cuatro vecinos y asevera que llegará la normalidad a sus barrios, aunque no se atreve a dar una fecha. "Si soy capaz de decir eso es que soy pitoniso", sentencia.

"Falta seguridad y libertad"

Pero para los ceutíes no es suficiente. Quieren volver a su vida habitual antes del 30 de julio y quieren que sea ya. "Falta seguridad y libertad, dos derechos constitucionales", espeta Mercedes Gallego, vecina del centro de la ciudad. "La normalidad llegará cuando dejemos de tener incertidumbre y volvamos a dormir. Queremos una fecha", reta Chaima Mohamed Amachraa, que vive en El Tarajal y denuncia que frente a su portal aún permence un asentamiento de migrantes (precisamente esos migrantes fueron desalojados este domingo, diez días después de grabarse el programa).

Chaima ha tenido hasta ahora un asentamiento de migrantes frente a su portal en Ceuta: "Esto no se ha visto en televisión"

"Todo el mundo derecho tiene a buscar una vida mejor, pero no a costa de los derechos del de enfrente. Mi pueblo se ha sentido invadido en sus calles, en sus derechos, en su sanidad, en su seguridad... Mi espacio ha sido invadido", dice al ministro Anselmo Cruces. "Hay que llegar al final y las cosas no se hicieron bien por parte del control de la frontera", responde Torres, que cree que apuntar directamente a Marruecos es una equivocación y es "gravísimo".

"El yugo" de Marruecos

Porque los hay que afirman claramente que Marruecos siempre ha tenido a Ceuta en el punto de mira. Es el caso de Mercedes Gallego, que no duda en hacer una clara y contundente acusación hacia el país vecino ante el ministro de Política Territorial. "Considero que esto está orquestado por Marruecos, porque somos de ceuta, porque el yugo de Merruecos lo ha llevado mi generación y lo ha llevado la de mis padres", sentencia clara. Según ella, la ciudad autónoma siempre ha vivido "bajo el yugo" del reino de Mohamed VI.

Una vecina de Ceuta señala a Marruecos por la crisis en Ceuta: "Es una invasión indirecta"

Así que no es de extrañar tras polémicas, críticas al Gobierno (incluídas las de que colabora con Marruecos) y errores que los vecinos tiendan a alabar la gestión de su propio presidente, Juan Jesús Vivas. "Ha hecho todo lo que podía", afirman, pero sí cargan contra la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y piden reforzar las fronteras con Marruecos, algo que vienen siendo una reclamación constante desde que se produjera la entrada masiva y que ha llevado a los ceutíes a manifestarse en las calles.

Torres, por su parte, también insiste en la poca colaboración del Ejecutivo autonómica a la hora de crear, por ejemplo, los CATE. Ahí también hubo tira y afloja. La creación de uno en el puerto fue echada para atrás poco antes de que empezara su construcción. Según el ministro, fue el propio Gobierno de Ceuta el que propuso instalar campamentos en el puerto: "Cuando estaba todo preparado no lo autorizaron".

El reparto de menores

Aunque dónde alojar a los migrantes que no querían volver a Marruecos no ha sido el único escollo en el camino para la gestión de esta crisis. El reparto de menores migrantes ha vuelto a abrir una brecha entre el Gobierno de España y la oposición, esa en la que se encuentra Vivas. Entre los que afirman que reubicar en la península a estos niños y niñas provoca un efecto llamada y entre el PP negándose a acogerlos ha estado la cosa.

Pero, según Torres, ya son 300 menores los que han sido repartidos en comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' pese a su negativa. "Estamos haciendo que cumplan la ley", asegura, dejando claro que de poco sirve la pataleta previa. "Un niño niño no es un invasor", agrega el ministro, que tiene que lidiar con el sentimiento de los vecinos, que creen que los menores va a seguir viniendo a España al ser realojados en otros sitios.

El debate entre Torres y un vecino de Ceuta sobre si el reparto de menores migrantes a otras comunidades produce efecto llamada: "Van a seguir viniendo"

En este sentido, el mando único en Ceuta no duda en avisar que, ante un Gobierno de derechas, los menores podrían quedarse siempre en territorio frontera y no ser repartidos, por lo que alaba la capacidad de su Gobierno de haber conseguido modificar la ley para ese reparto y, además, asegura que Vivas le apoyó entonces y que comunidades como Andalucía acogían a estos niños y niñas sin problema.

La violencia ultra

Las dudas son muchas, sobre todo dentro de la ciudadanía. Y los acontecimientos han sobrepasado a todos, al Ejecutivo nacional, al regional y a la ciudadanía, hasta el punto de que se han llegado a ver imágenes dantescas de traslados de migrantes en la noche o, peor si cabe, cómo la violencia ultra cargaban contra personas sin nada o contras organizaciones como Cruz Roja que trataban de repartir comida recibiendo gritos de "¡Cruz Roja es una mafia!".

"Hay un desconocimiento grandísimo en la península de quiénes somos y las imágenes que dan estos vídeos sesgados se toman como un todo. Yo no digo que no ocurra, pero son cosas puntuales, así que como ceutí estoy completamente indignada", dice Mercedes, a la vez que Anselmo Cruces donde esa violencia pero apostilla que también se han producido agresiones contra la Policía.

Mercedes siente "vergüenza" ante las imágenes de violencia ultra en Ceuta: "Estos videos sesgados y puntuales se toman como un todo"

Aún así, todos estos ciudadanos tienen claro que nunca dejarán su ciudad, su tierra, pase lo que pase y pese a seguir viviendo uno de los momentos más complicados por los que ha pasado el territorio fronterizo con África. "Me iré con los pies por delante", afirma tajante Anselmo.

Mientras tanto, Torres, acostumbrado a vivir el drama migratorio de primera mano en Canarias, donde las llegadas se repiten cada día a las distintas islas, se promete que lo de Ceuta "no puede volver a suceder" y que hay que buscar "una salida". Y aunque los vecinos creen que tiene ese mencionado "yugo" de Marruecos a sus espaldas, es ahora el ministro de Política Territorial y el Gobierno de Sánchez los que tienen que responder a la única reclamación de estos ciudadanos: "Es urgente reforzar la frontera".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.