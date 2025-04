Carlos Cagigal, experto energético: "Ha habido una sobrecapacidad de generación eléctrica y el sistema se ha caído"

Recuerda que "la electricidad no se puede almacenar"

El experto en sector energético, renovables y gas, Carlos Cagigal, ha explicado este lunes en un programa especial de Al Rojo Vivo lo que ha provocado el apagón masivo que desde el mediodía de la jornada ha dejado a prácticamente toda la Península Ibérica sin electricidad. Partiendo de la base que "no es lo que ha podido pasar" sino "lo que ha pasado", el experto se aventura a descartar que se trata de un ciberataque.

"Tenemos, por un parte, en el sector renovables se están haciendo las cosas muy bien, dentro del planteamiento de desarrollo energético que se plantea desde Bruselas a 2030 a 2040, pero eso está generando desequilibrios en el sistema eléctrico peninsular" que integran España y Portugal.

"Entonces, por ponerlo con palabras que todo el publico lo pueda entender", Cagigal ha descarta que hayan "desaparecido 15 gigavatios", tal y como han asegurado desde Red Eléctrica, y ha subrayado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que "lo que pasa es que los nudos para generación eléctrica de las subestaciones donde conectan a red gran parte, o la mayoría de las renovables, están saturados".

Cuestión a la "se ha unido que hoy [en referencia a este lunes] el ciclo combinado con la nuclear ha entrado fuerte". En definitiva, "ha habido una sobrecapacidad de generación eléctrica y el sistema se ha caído". Un escenario que lleva a Cagigal a asegurar que "el ciberataque va a quedar descartado en las próximas horas", pues "es muy difícil desarrollar un ciberataque desde un país externo en un sistema eléctrico", al tratarse de una de las "infraestructuras estratégicas en cualquier país europeo".

"Una saturación de red por sobre generación eléctrica", de la que Cagigal recuerda se ha estado advirtiendo por estar el sistema eléctrico español "en el filo de la navaja". En ese sentido, concreta que "la generación de las renovables sobrepasaba el 100% de la demanda en el sistema peninsular y ha llegado un momento que ha entrado el ciclo combinado". Es decir, "es como cuando estás en tu vivienda, tienes un pico y se caen los plomos".

A raíz de la explicación y las advertencias, Cagigal ha apuntado a que en España "vamos muy atrasados", puesto que "todos sabemos que la electricidad no se puede almacenar". Eso sí, ha recordado que hace pocos días el Ministerio de Transición Ecológica presentó "un ambicioso plan" con "una capacidad de almacenamiento real e importante", pero que no será una realidad hasta dentro de "12 o 24 meses", o sea, uno o dos años. Por eso advierte, que lo de la jornada de este lunes "no va a ser una cosa excepcional", al menos, en los próximos meses.