Los detalles Durante el tiempo que estuvieron esperando antes de que comenzase el cara a cara, apenas cruzaron una palabra. Una situación que se repitió a la salida del plató, cuando Sánchez levantó levemente el brazo a modo de despedida, sin respuesta por parte de Feijóo.

El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo evidenció la escasa relación entre ambos líderes políticos. Antes del encuentro, compartieron minutos en el plató, pero apenas intercambiaron palabras. La cámara captó su primer encuentro con un simple apretón de manos, y durante los 30 minutos previos al debate, evitaron el contacto visual y verbal. La tensión era palpable, especialmente cuando la moderadora María Casado se retiró, dejando a ambos en silencio. Al finalizar el debate, Sánchez intentó una despedida cordial, pero Feijóo no respondió, prefiriendo interactuar con Casado. Sánchez, por su parte, esperó solo a sus asesores.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó algo claro, y es que la relación entre ambos es prácticamente inexistente. Antes del debate hubo muchos minutos de espera en los que apenas se dirigieron la palabra.

En ocasiones, se les pudo ver conversando con la moderadora, María Casado. Sin embargo, hubo otros minutos en los que estuvieron los dos solos. En todo ese tiempo, apenas cruzaron una palabra.

Nuestra cámara capta el primer momento en el que Pedro Sánchez y Feijoó se encuentran. Un apretón de manos y apenas un saludo, las únicas palabras que se dirigirán más allá del debate.

La única vez que se cruzaron las miradas en 30 minutos fue frente a los periodistas, porque en el resto de ocasiones lo que pasó es que cada uno miraba para un lado, sin mantener en ningún momento contacto visual.

Eso sí, muchos movimientos alrededor de la presentadora que delataban el nerviosismo. En ese momento, Pedro Sánchez se fija en un taburete perdido por el plató para bromear y salir de la plataforma.

La tensión aumenta cuando María Casado los abandona. Los dos se frotan las manos y buscan con la mirada a sus asesores. Quedan 19 minutos para iniciar el debate. 19 minutos en los que no se miran ni se hablan pese a estar sentados cara a cara.

Tras acabar el debate, es Pedro Sánchez el que se acerca a Feijóo mientras recoge sus apuntes y le tiende un apretón de manos final. Rápidamente, la delegación popular entra en el plató para abrazar y felicitar al líder de su partido.

Mientras, Pedro Sánchez deambula solo, en penumbra, en un extremo del plató, esperando a que lleguen sus asesores. Al despedirse, el socialista levanta levemente el brazo, pero no hay respuesta por parte de Feijoó, que se aleja como si nada para hablar con una María Casado descalza y que ya había dejado los tacones de aguja sobre el atril tras dos horas de intenso debate.

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