Yolanda Díaz carga contra Feijóo por desvelar su charla con el rey Felipe VI: "Está en manos de Vox. Así no va a llegar a La Moncloa jamás"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo critica en Al Rojo Vivo la hoja de ruta de Feijóo y su plantón a la apertura del Año Judicial. "Cuando un dirigente político tiene que explicar sus acciones es que se ha equivocado. Las instituciones no son de los partidos políticos", cuestiona.

Yolanda Díaz considera un "acto de rebeldía" que Alberto Núñez Feijóo no acudiese a la apertura del Año Judicial por la situación del fiscal general del Estado y ve "intolerable" que el líder del PP haya desvelado su charla con el rey Felipe VI sobre esta ausencia. En una entrevista en Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha opinado que el PP ha hecho "de la quiebra de las instituciones su forma de manifestarse".

"Está dando votos a Vox. Alguien que no respeta la Jefatura del Estado, no respeta la Fiscalía General del Estado, ni al ministro de Justicia... Tendría que rectificar. No comprenden ni comparten a un PP que se muestra insumiso a las instituciones", lamenta.

Sobre la polémica de Feijóo desvelando su conversación con el rey, considera que esta cuestión es "intolerable". "Cuando un dirigente político tiene que explicar sus acciones es que se ha equivocado. Las instituciones no son de los partidos políticos. El señor Rueda me representa aunque yo no le vote", opina.

Para Díaz, Feijóo está "en manos de Vox". "Así no va a llegar a La Moncloa jamás", ha sentenciado, ha sentenciado una Díaz que está "radicalmente en contra" de esta ausencia.

"Su único plan es derrocar al Gobierno de España"

Lo cierto es que Díaz tampoco fue a la apertura del Año Judicial, explicando que ya tenía una entrevista cerrada con antelación y agenda pública en el Ministerio. La ministra sí estuvo en el acto celebrado el año pasado, también un Feijóo al que ve "in sumiso ante las instituciones".

"El señor Feijóo está faltando el respeto a los españoles y las españolas (...). Ese paso que ha hecho de romper los lazos institucionales le hace caer en la estrategia de la extrema derecha. No le habla a los españoles y españoles: su único plan de Gobierno es derrocar al Gobierno de España", sentencia.