Díaz estalla contra Feijóo por acusar a Sánchez de lucrarse con la prostitución: "Trabaja para Abascal. Es insoportable"

El contexto La vicepresidenta y ministra defiende que a la Moncloa "no se llega desde la extrema derecha" y ve a Feijóo "perdido" al recordar el voto en contra del PP a la quita de deuda autonómica.

"Feijóo no se entera que está trabajando para el señor Abascal y para la extrema derecha". Así de clara se ha mostrado Yolanda Díaz en su entrevista en Al Rojo Vivo sobre Alberto Núñez Feijóo y el viraje del PP hacia los postulados de Vox, asumiendo como suyo el 'me gusta la fruta' de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez.

"Es un PP que no asiste al Año Judicial, que desvela una conversación con el rey, que golpea a los trabajadores de nuestro país. Es un PP que no sirve para nada", sentencia Díaz, que ve a los 'populares' "perdidos" al mencionar como ejemplo su voto en contra de la quita de deuda autonómica. "No se entera", lamenta.

Preguntada por los resultados de las encuestas que sitúan al PP como primera fuerza, recuerda que también lo hacían en las pasadas elecciones y, finalmente, acabó formándose el actual Gobierno de coalición "Desde la extrema derecha no se llega a Moncloa", considera.

