El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se pronuncia contundente ante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de este pasado 19 de noviembre.

"Los debates electorales son sobre todo sensaciones y emoción. Y las sensaciones del cara a cara a Sánchez-Feijóo son rotundas: Feijóo le ganó el debate a Sánchez", afirma contundente Antonio García Ferreras, un día después de ese cara a cara, el segundo ya entre el actual presidente del Gobierno y el líder de la oposición.

"Un Feijóo al ataque y con una impugnación general de esta convulsa legislatura y enfrente de un Sánchez que desconcertó a los suyos. Públicamente no lo dicen, pero están desolados", sostiene Ferreras.

"Y un Sánchez con un tono muy, muy contenido, un tono zen o un tono trankimazin que nos decían anoche, Un Sánchez que jugó a victimización, con datos y con poca emoción y hasta en algunos casos dándole la razón a Feijóo sobre los temas que planteaba", remata Ferreras.

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