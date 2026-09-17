El gobierno de Ayuso puede enfrentarse a un delito de calumnias por sus ataques al cirujano que denunció el falseamiento de las listas

Los detalles La lapidación pública a Luis Alberto Martos, el cirujano que denunció la manipulación en las listas de espera del Ramón y Cajal, puede salirle cara al gobierno de Ayuso. Expertos jurídicos consultados señalan que pueden incurrir en un delito de calumnias.

Una administración condenando públicamente a un denunciante. Es lo que hemos vivido desde que el doctor Luis Alberto Martos denunciara esta semana la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal.

Tirando de prepotencia, la mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entrado en el ataque, siguiendo los pasos de su consejera de Sanidad, Fátima Matute o del portavoz del PP de Madrid, Carlos Díaz Pache.

"Es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima, entre otras muchas lindezas, se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos", ha declarado Díaz Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid.

La presidenta ha refrendado de este modo la versión ofrecida ayer por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien aseguró el miércoles que ese médico "manipuló de manera irregular" el nivel de preferencia de 57 pacientes que esperaban operarse y circunscribió lo ocurrido al "comportamiento de un profesional concreto", negando que la Comunidad intente maquillar los datos de sus listas de espera.

Según Matute, ese traumatólogo modificó esos datos "para su beneficio", con el fin de "trabajar menos" y "operar como pacientes complejos pacientes de menor complejidad". "Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue apercibida por escrito para que la corrigiera", abundó. La consejera añadió que ese médico es "un denunciado con expedientes disciplinarios", que ha sido "acusado por rajar las ruedas del coche y rayar el coche de su jefe de servicio", y aunque recalcó que la Comunidad ya ha abierto diligencias informativas para esclarecer los hechos dio por hecho que "hay de base un problema entre dos profesionales".

Díaz-Pache ha ido incluso más allá, cruzando el límite de lo personal y llamando "personaje" al doctor Martos. "Los supervisores de este médico tuvieron que corregir las manipulaciones del denunciante que rayaba y pinchaba las ruedas de sus superior. Lo sucedido no puede extrapolarse a todo el sistema de salud de Madrid", acusaba el portavoz del PP.

Unas acusaciones que según los expertos jurídicos consultados pueden incurrir en un delito de calumnias. Explican que la administración madrileña está haciendo lo contrario de lo que dice la ley que tienen que hacer, que es investigar la denuncia, y advierten además de que tomar represalias contra el denunciante está prohibido.

Desde los sindicatos aseguran que con esta estrategia, la Administración intenta "matar la mensajero" y "acallar" otras voces de compañeros médicos que puedan surgir.

Sin embargo, las acusaciones contra este médico no tienen sustento. Hay dos sentencias en las que la Audiencia Provincial y el Tribunal de Instancia lo absuelven de la acusación de pinchar las ruedas a su jefe. Y otro documento, al que también ha tenido acceso laSexta, en el que se archiva el expediente que le abrió el hospital por ese motivo. Ahora, después de denunciar la manipulación de las listas, Martos tiene otro expediente abierto.

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