Belén Carreño, sobre Sánchez: "Tiene muy claro que su objetivo son las generales de 2027 y por el camino va a dejar caer a todos los barones que sean necesarios"

La periodista Belén Carreño analiza los objetivos de Sánchez dentro de las voces críticas que tienen en su partido, especialmente Emiliano García Page y el propio Felipe González. En el vídeo, los detalles.

La periodista económica Belén Carreño tiene muy claro que a Pedro Sánchez lo que le interesan son las elecciones generales.

Con el contexto de fondo de todas las críticas recibidas por parte de su propio partido, a la cabeza Emiliano García Page y el propio Felipe González, Carreño analiza: "Creo que Pedro Sánchez tiene muy claro que su objetivo son las elecciones generales de 2027 y que por el camino va a dejar caer a todos los barones o intentos de 'barón' candidatos a la baronía que sean necesario".

Porque de alguna forma, sigue la periodista, "el diagnóstico de Sánchez, es que sin Cataluña no hay elecciones generales, que ese es el granero de los votos del PSOE, que ha sustentado históricamente unas mayorías suficientes para gobernar". Por ello, sostiene Carreño que cree que Sánchez tiene que "revalidar esos votos en Cataluña y por el camino va a hacer tierra quemada con todo el resto de territorios".

Ahora bien, según la periodista, no sabemos si esto será o no lo adecuado, porque "el sistema va a favorecer mucho a Vox dentro de, por ejemplo, esos territorios que están poco poblados": "Veremos entonces, cómo le va a salir la jugada".

Por otro lado, asegura que Sánchez acierta "y acierta mucho" en su postura de política exterior: "Está claro que ahí está siendo el baluarte de las izquierdas, prácticamente, de todo el mundo. Ya no solo de los votantes españoles, sino de votantes socialdemócratas y progresistas de un montón de países occidentales".

De este modo, "Sánchez cuando eleva el perfil y se hace de garante de la izquierda, creo que le viene muy bien, y creo que, quizás, en las generales eso pueda sacarle un rédito", finaliza. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

