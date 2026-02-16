Raquel, médica en huelga: "Un profesional agotado no puede decidir sobre la salud de un paciente"

La delegada de prevención de AMYTS y médica especialista ha señalado que la reivindicación no es una excepción en el contexto europeo: "En otros países de nuestro entorno existe un estatuto propio para la profesión médica y facultativa. Nosotros pedimos lo mismo".

Alrededor de 250 médicos y facultativos se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Gregorio Marañón, coreando consignas como "Paciente, escucha, esta es tu lucha" o "No es vocación, es explotación". La protesta se enmarca en el rechazo al nuevo Estatuto Marco que el Gobierno quiere aprobar y con el que el colectivo médico muestra un profundo desacuerdo.

Denuncian una sobrecarga de trabajo sostenida en el tiempo y reclaman un estatuto propio que tenga en cuenta las particularidades de su profesión. Entre sus principales demandas, destaca la eliminación de las guardias de 24 horas.

Raquel Carrillo Gómez, delegada de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de AMYTS y médica especialista, ha explicado en Al Rojo Vivo cuáles son las reivindicaciones fundamentales del colectivo: "Estamos pidiendo tener las mismas condiciones laborales en cuanto a horarios que el resto de las profesiones sanitarias. Somos la única categoría que tiene una jornada complementaria, las conocidas guardias, que en la práctica significa trabajar 24 horas continuadas. Hay semanas en las que llegamos a acumular 60, 70, 80 e incluso hasta 96 horas de trabajo. Pedimos que esto desaparezca porque supone un riesgo para nuestra salud, pero también para la salud de la población".

Raquel ha subrayado además que el sentido original de las guardias ha cambiado con el tiempo: "Antes las guardias implicaban estar disponible para atender situaciones puntuales. Hoy en día son atención continuada. Un profesional no puede tomar decisiones a pie de cama sobre la salud de un paciente después de veintitantas horas trabajando, y esto no ocurre solo en la medicina, sino en cualquier ámbito laboral. Por eso pedimos que se regulen estas jornadas, como ocurre en el resto de categorías".

Por último, ha señalado que la reivindicación no es una excepción en el contexto europeo: "En otros países de nuestro entorno existe un estatuto propio para la profesión médica y facultativa. Nosotros pedimos lo mismo: que se regule una forma de trabajar que es específica y propia de nuestra categoría, y que no realizan otros profesionales sanitarios".

