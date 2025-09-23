Ahora

Acusado de seis delitos

Beatriz Parera señala que la jueza del caso del novio de Ayuso "fue cargo del PP": "No sé qué sospecha puede tener M.Á.R. sobre ella"

La periodista ha confesado que no sabe en qué puede beneficiar al PP acusar a la jueza de 'lawfare' cuando uno de los puntales de su estrategia de oposición es "criticar el continuo señalamiento" que hace Gobierno.

Beatriz Parera señala que la jueza del caso del novio de Ayuso "fue cargo del PP": "No sé qué sospecha puede tener M.Á.R. sobre ella

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Diaz Ayuso, ha acusado a la jueza del caso de Alberto González Amador de 'lawfare' tras conocer que ha abierto juicio oral contra él por seis delitos diferentes.

Beatriz Parera ha confesado en Al Rojo Vivo que no comprende en qué puede beneficial al PP que Miguel Ángel Rodríguez recurra ahora a esta estrategia.

"Uno de los principales puntales de la defensa de oposición del partido es criticar el continuo señalamiento por parte del Gobierno de determinados procedimientos abiertos acusando, precisamente, de 'lawfare'", ha recordado.

Además, ha indicado que antes de lanzar estos ataques hay que "mirar el currículum" de la jueza, destacando que la magistrada "fue cargo del PP". Por tanto, ha indicado que no entiende qué sospecha puede tener el jefe de gabinete de Ayuso de ella.

