Barroso, sobre la entrevista de Feijóo en 'El Hormiguero': "Si te vas de vacaciones en un yate con un narco, es igual que reunirse con él"

El politólogo ha criticado en Al Rojo Vivo la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero', cuestionando su discurso sobre la dignidad en política y recordando su polémica relación con el narcotraficante Marcial Dorado: "No es el más adecuado para dar lecciones".

En Al Rojo Vivo, el politólogo Alán Barroso ha cargado contra la intervención de Alberto Núñez Feijóo en 'El Hormiguero': "Ayer escuchábamos a Feijóo, que ayer fue a divertirse a 'El Hormiguero' diciendo que, efectivamente, si te tomas un café con alguien, te has reunido con esa persona. Hombre, yo le diría que quizá no es la persona más adecuada para hacer ese tipo de reflexiones, porque si te vas de vacaciones en un yate con un narcotraficante, también te has reunido con un narcotraficante", ha señalado.

Barroso también ha cuestionado el discurso del líder del PP sobre la regeneración política: "Me sorprende un poco la dignidad de un tipo que decía ayer que iba a traer dignidad a nuestro país, teniendo los antecedentes que tiene. Sinceramente, me da rabia porque cada vez tengo más la sensación de que está todo podrido".

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