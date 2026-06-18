Zapatero "se entera por los medios" de la imputación de sus hijas: aún no tienen la notificación

Los detalles Fuentes del entorno de Zapatero señalan a laSexta que cuando ha saltado la noticia las hijas del expresidente no habían recibido aún la notificación de la imputación del juzgado.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha enterado por los medios de la imputación de sus hijas, Laura y Alba, y de su secretaria, Gertrudis, en el caso Plus Ultra. Fuentes cercanas a Zapatero informan a laSexta que, al conocerse la noticia, sus hijas aún no habían recibido la notificación oficial del juzgado. Aunque era un escenario previsto, es un golpe muy duro para él, ya que le indigna que se incluya a sus hijas y a su secretaria en la investigación. En el ámbito socialista, estas imputaciones se consideraban predecibles y se apela a la presunción de inocencia.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha enterado a través de los medios de comunicación de la imputación de sus hijas, Laura y Alba, y de su secretaria, Gertrudis, en el caso Plus Ultra.

Fuentes del entorno de Zapatero señalan a laSexta que cuando ha saltado la noticia las hijas del expresidente no habían recibido aún la notificación de la imputación del juzgado.

Aunque era un escenario que preveía, se trata de un golpe muy duro y doloroso para Zapatero. Porque si hay algo que indigna al expresidente de esta causa judicial es que en esta investigación se hayan incluido a sus hijas y a la que es su persona de confianza, su secretaria Gertrudis Alcázar.

En las filas socialistas dicen que estas tres imputaciones eran más que predecibles y a estas horas apelan a la presunción de inocencia de las tres.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado imputar a las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se personarán en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer así su derecho de defensa.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. En su escrito, el instructor indica que la declaración de las tres se señalará en una resolución aparte.

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