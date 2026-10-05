Baldoví confía en darle la vuelta a las encuestas y asegura que Compromís construirá una candidatura valenciana abierta: "Hay partido, claro que lo hay"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, explica cómo se presenta Compromís a estas elecciones generales del 29N que ha anunciado el presidente del Gobierno a primera hora de este lunes. El dirigente valenciano considera que "hay partido" y que el Gobierno progresista puede revalidarse.

Apenas unas horas después de que el presidente del Gobierno haya convocado elecciones generales para el 29 de noviembre, Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, reflexiona sobre si el presidente acierta o no, sobre si es un buen momento o no para la izquierda y si es posible, por ende, revalidar el actual Gobierno progresista.

"Creo que no tenía otra. Ante la constatación de que realmente no se podían aprobar unos decretos de mínimos en el tema de la vivienda y, además, de que por primera vez el debate de la de vivienda se metía en el debate, creo que tenía pocas opciones y pocas oportunidades", asegura Baldoví.

Con respecto a si Compromís va a ir o no con el Frente Amplio, el valenciano se muestra contundente: "Si algo nos han demostrado procesos electorales que hemos visto en los territorios es que las fuerzas que estamos arraigadas en el territorio, las fuerzas que nos conoce la gente aquí (...) son las fuerzas capaces de ilusionar y, por tanto, a partir de Compromís construiremos una candidatura valenciana abierta, evidentemente, para poder integrar gente, pero una candidatura desde aquí para llevar muchos diputados y diputadas valencianas para trasladar esa mayoría social que ahora hay en las calles al Parlamento, y que no vuelva a pasar lo que pasó el viernes en el Congreso de Diputados".

La otra pregunta clave es: ¿hay posibilidad de remontada? Y aquí, Baldoví se muestra, sin duda, más que optimista: "Hay partido, claro que hay partido. Yo soy de los que creen que si no hubiera partido me voy a mi casa, me retiro. Claro que sí, para eso estamos en política".

"Hay que generar ilusión y hay que decir bien claro que aquel que quiera castigar al PSOE porque durante ocho años ha arrastrado los pies o no ha sido capaz de presentar medidas de la vivienda, tiene opciones, tiene opciones como Compromís", recalca el líder de Compromís, insistiendo en que hay que salir a jugar el partido porque "este partido se puede ganar y yo soy de los que piensan que le podemos dar la vuelta a las encuestas", concluye contundente Baldoví.

No obstante, admite que "está desgastado" eso de "que viene la extrema derecha" como sí funcionó en las elecciones generales de 2023, sin embargo, no por eso, dice, no hay que explicar lo que de verdad puede suponer que gobierne la derecha y la extrema derecha.

"Hemos ser capaces de explicar, por ejemplo, qué solución le va a dar Abascal o Feijóo a una persona que mañana le suben el alquiler o a una persona persona que esta misma semana la vayan a desahuciar. Hay que explicar eso. No es que viene a la derecha, es que nos pueden arrebatar derechos que han costado generaciones sangre y sudor, conseguirlos", explica contundente Baldoví.

Baldoví, a Ayuso y Abascal por poner en duda el voto por correo: "Son profundamente desleales"

Por último, el líder de Compromís quiere responder a Santiago Abascal o a Isabel Díaz Ayuso que minutos después de que el presidente convocase elecciones, han puesto en duda el voto por correo y animan a la gente a que no votasen por este sistema.

"Son profundamente desleales. Es que con la irrupción de la extrema derecha y el colaboracionismo de la derecha se está poniendo en duda todo el entramado. En estas elecciones también nos jugamos esto, nos jugamos también nuestra democracia tal y conforme la conocemos", afirma.

"Porque estos no se paran delante de nada, son capaces de generar bulos y de decir que las elecciones, si no salen como a ellos les gusta, están amañadas, que es lo que ha hecho Trump en Estados Unidos", añade y concluye Baldoví.

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