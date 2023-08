El PP quiere hablar "con todos los grupos parlamentarios del Congreso" para tratar de recabar los apoyos que posibiliten la investidura de Alberto Núñez Feijóo, con una sola excepción: EH Bildu. Así lo ha trasladado en Al Rojo Vivo Carmen Fúnez, que ha incluido en esos contactos a los partidos independentistas, aunque ha advertido de que "ni el referéndum ni la amnistía" estarán sobre la mesa.

La vicesecretaria de Política Social y Reto Demográfico del PP se ha pronunciado así en la misma línea que otros dirigentes 'populares, después de que Felipe VI encargara a su candidato la formación de gobierno. Tras conocer que el debate de investidura tendrá lugar a finales de septiembre, Fúnez ha manifestado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha cumplido "con sus facultades constitucionales", lo que les permite "poder trabajar a partir del próximo lunes en ese debate de investidura".

Un debate al que el PP, ha asegurado, va con "muchísima ilusión" y "con apoyos reales y no solo con expectativas, como fue Sánchez a la reunión con el jefe del Estado". "Llevamos 172 apoyos y lo que vamos a comenzar a partir del próximo lunes es una ronda de contactos, de diálogo, para trabajar en la construcción de ese proyecto", ha agregado, en un momento en que su partido cuenta ya con el apoyo de los de Vox, Coalición Canaria y UPN.

"Nuestro primer deber es hablar con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados", ha manifestado Fúnez, que ha asegurado que van a "hablar con todos", excepto con Bildu porque la formación abertzale, ha argumentado, "nunca ha condenado el terrorismo". "Vamos a lanzar un guante a todos los grupos, vamos a sentarnos con todos", ha insistido.

Aunque no ha excluido de esas conversaciones a Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, Fúnez ha aseverado que "nunca" van a "hablar de romper España ni de trocear nuestro país". "Tenemos muy claro cuáles son las líneas que no estamos dispuestos a pasar", ha insistido. "No a la amnistía y no al referéndum de autodeterminación", ha resumido la dirigente 'popular', que ha aseverado que estas condiciones no caben en su diálogo.

El PP confía en atraer al PNV

"Estoy convencida que al PNV le pueden interesar las propuestas que nosotros podemos hacer y que vamos a hacer a partir del lunes", ha manifestado asimismo Fúnez, a pesar de la reiterada negativa de la formación jeltzale a facilitar una investidura de Feijóo. "Todas aquellas medidas que supongan ruptura de nuestro país o generación de desigualdades están fuera del proyecto", ha insistido no obstante.