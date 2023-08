Ya hay fecha para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo: el pleno se celebrará el miércoles 26 y el jueves 27 de septiembre. Así lo ha anunciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tan solo horas después de que el rey encargara la formación de gobierno al líder del PP.

Una decisión adoptada, ha dicho Armengol, "después de acordarla" con el propio candidato, con quien habló el martes por la noche y en la mañana de este miércoles. "Con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas", ha indicado.

Armengol asimismo ha apuntado que "la media del tiempo transcurrido en las pasadas legislaturas fue de aproximadamente un mes" entre el mandato del rey y la celebración del pleno de investidura. En este caso, ha precisado, la convocatoria prevista supone que habrán transcurrido 35 días desde que Felipe VI propuso a Feijóo como candidato hasta el debate.

El PP quería retrasar el pleno

Fuentes de la Presidencia del Congreso apuntan que la intención de Armengol es que el diálogo impere. Feijóo, apuntan, le ha pedido tiempo para negociar y ella así lo ha entendido, dándole ese tiempo. Sostienen que se trata de una decisión "coherente con los antecedentes" y que era "fundamental" tomarla de un modo "mínimamente dialogado". "Ha pesado el hecho de querer generar un ambiente lo más agradable posible", apuntan, indicando que no querían "empezar haciendo algo que moleste".

Lo cierto es que el PP no quería que el debate de investidura se celebrase ya la próxima semana porque, según indicaban fuentes de Génova a laSexta antes del anuncio de Armengol, Feijóo no quería "entrar inmediatamente en un proceso de investidura para así poder negociar los apoyos precisos" y tiene previsto iniciar los contactos para este fin el lunes, una vez se conformen los grupos parlamentarios.

Ello, a pesar de que, a priori, el PP a priori no tiene opciones para recabar los cuatro votos que le faltan para la mayoría absoluta, ya que, aun con el apoyo de Vox, Coalición Canaria y UPN, suma solo 172 diputados. Pese a ello, varios dirigentes 'populares' han insistido este miércoles en que intentarán conseguir los apoyos necesarios.

Por su parte, fuentes socialistas han valorado la fecha elegida para el debate de investidura apuntando que "suele ser un tiempo habitual, días arriba o abajo". Así, dicen, Feijóo "logra tiempo para que la marejada interna del PP no sea el debate principal" pero su objetivo, insisten, "son nuevas elecciones y no ser investido, porque sabe que no tiene los votos necesarios".

Por su parte, tras conocer la fecha de investidura fuentes de Esquerra Republicana han trasladado a laSexta que han pedido a la presidenta del Congreso que se activen ya las comisiones: "La actividad parlamentaria no puede pararse un mes", aseveran.