Arantza Pérez, ante los incendios en España: "La naturaleza y los montes no están sucios, hay que gestionarlos"

La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes ha indicado en Al Rojo Vivo que los montes no hay que limpiarlos, "hay que gestionarlos" para que cuando se produzca un incendio se pueda combatir.

Arantza Pérez, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, ha dejado claro que la naturaleza y los montes "no están sucios", recalcando que lo que hay que hacer no es "limpiarlos", es "gestionarlos".

De esta forma, ha señalado que lo importante esa "sacar recursos de ellos" y gestionar esa biomasa, madrea, resina o corcho, es decir, todo lo que nos puede dar al ser humano.

Un elemento que considera esencial para que cuando se produzca un incendio, que volverá a ocurrir, no se originen casos de una magnitud tan grande como los que estamos viendo este año.

Por tanto, ha defendido que, gestionarlos de forma planificada, premeditada y coordinara, ayudará a que los fuegos que se produzcan puedan ser combatidos y no se salgan tanto de control.