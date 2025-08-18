Ahora

Incendios forestales

Arantza Pérez, ante los incendios en España: "La naturaleza y los montes no están sucios, hay que gestionarlos"

La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes ha indicado en Al Rojo Vivo que los montes no hay que limpiarlos, "hay que gestionarlos" para que cuando se produzca un incendio se pueda combatir.

Arantza Pérez, ante los incendios en España: "La naturaleza y los montes no están sucios, hay que gestionarlos"

Arantza Pérez, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, ha dejado claro que la naturaleza y los montes "no están sucios", recalcando que lo que hay que hacer no es "limpiarlos", es "gestionarlos".

De esta forma, ha señalado que lo importante esa "sacar recursos de ellos" y gestionar esa biomasa, madrea, resina o corcho, es decir, todo lo que nos puede dar al ser humano.

Un elemento que considera esencial para que cuando se produzca un incendio, que volverá a ocurrir, no se originen casos de una magnitud tan grande como los que estamos viendo este año.

Por tanto, ha defendido que, gestionarlos de forma planificada, premeditada y coordinara, ayudará a que los fuegos que se produzcan puedan ser combatidos y no se salgan tanto de control.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego sigue arrasando la Península y deja ya cuatro víctimas mortales
  2. Robles acusa al PP de hacer "demagogia": "No podemos decir que faltan medios. Hay fuegos incontrolables"
  3. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Trump dice que Kyiv puede tener "casi de inmediato" la paz si renuncia a Crimea y la OTAN
  4. Elecciones en Bolivia: Paz y Quiroga se disputarán la Presidencia en segunda vuelta
  5. Siete rescatados a la deriva por un reventón térmico en la Costa de Granada
  6. Rescatan a 19 personas que cayeron de varios kayak en el embalse del Atazar, Madrid