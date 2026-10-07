Se aplaza el desahucio de Josefina y sus cinco hijos en Leganés: "Están provocando que la gente se suicide"

Los detalles Este miércoles iban a desahuciar a Josefina en Leganés. Le han dado diez días de prórroga, pero después irá a la calle con sus hijos. Una noticia que Josefina ha calificado de "agridulce".

Los desahucios continúan siendo una realidad diaria, a pesar de las promesas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de eliminarlos. Este miércoles, Josefina María, residente en Leganés, enfrentaba un desahucio que fue pospuesto por diez días. Josefina, de 62 años, ha vivido en su hogar desde los 35, junto a su fallecido esposo y sus cinco hijos. Actualmente, vive con tres de ellos, uno de los cuales es drogodependiente. El conflicto radica en que no puede subrogar el contrato de alquiler de su esposo, ya que no estaban casados. A pesar de presentar el certificado de matrimonio, su situación sigue siendo incierta.

Los desahucios son una tragedia que se viven cada día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que cuando gobernara no iba a haber ni un solo desahucio. Este martes volvió a decir que cuando vuelvan a gobernar y ganen las elecciones no habrá ni un solo desahucio más. Pero lo cierto es que sigue habiendo desahucios.

Este miércoles iban a desahuciar a Josefina en Leganés. Le han dado diez días de prórroga, pero después irá a la calle con sus hijos. Una noticia que Josefina ha calificado de "agridulce".

Tal y como ha contado a laSexta, la mujer de 62 años lleva viviendo ahí desde que tenía 35. Vivía con su marido, con el que ha tenido cinco hijos. Actualmente vive con tres: uno de ellos estudia, otra trabaja y otro es drogodependiente. El problema es que le dicen que no puede subrogarse en el contrato que tenía su marido, que falleció en 2017, porque no estaba casada con él.

Según cuenta Josefina, ella ha entregado el certificado de matrimonio. "Es lo que vienen haciendo toda la vida, porque esos documentos ya los he presentado hasta la saciedad", relata. Encima dice que me lo rechazaron porque yo tenía una propiedad. Pues que esa propiedad entre dentro de mi vida ya porque no tengo donde caerme muerta", ha añadido.

Al ser preguntada por qué siente viento su vida entera a punto de tener que llevársela, Josefina ha contado que le han dicho "que en esta casa no me voy a quedar y que me van a echar. Que me den un hotel dos días y que puedan coger sus cosas". "Están provocando que la gente se suiciden. Que dejen de provocar a la gente y mandar a la gente a la mendicidad", ha añadido.

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