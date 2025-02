Antonio Maestre, sobre el debate de los impuestos en el SMI: "Es terrible que los que menos tienen paguen IRPF"

Según analiza el periodista en este vídeo, el ecosistema fiscal que tenemos termina perjudicando siempre a los que menos tienen. Por lo tanto, "si esta medida no estuviera inmersa dentro de ese ecosistema, me parecería hasta lógica'."

El nuevo choque entre el Gobierno de coalición por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha generado un arduo debate. Finalmente, María Jesús Montero ha ganado, de momento, la guerra a Yolanda Díaz, ya que el Consejo de Ministros ha aprobado que, por primera vez, el salario mínimo pague IRPF tras la nueva subida de 2025.

"El problema de las medidas de tipo fiscal es que no operan en el vacío, sino que operan sobre un sistema fiscal establecido, que favorece a las rentas del capital, permite que las grandes empresas paguen menos que las pymes, y que haya un montón de deducciones a las que solo se pueden acoger las grandes empresas...", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre.

Es decir, "hay un ecosistema fiscal que al final perjudica siempre a los que menos tienen y por lo tanto, si esta medida no estuviera inmersa dentro de ese ecosistema fiscal, podría ser hasta lógico y normal que si el SMI sigue subiendo, llegue un momento en que haya que empezar a cotizar", explica Maestre.

Por tanto, el problema es que esta medida, insiste Maestre, opera sobre este sistema. "Por tanto, no puede tomarse una medida como esta, que afecta a los que cobran el SMI, sin que se tomen otras medidas. Solo esta medida, por sí sola, me parece horrible. Es terrible que los que menos tienen ahora mismo paguen el IRPF, pero si se modificara, me parecería bien. Pero hay que modificar tantas cosas que, obviamente, no se van a producir", concluye Maestre.