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Desahucio de Maricarmen

Ayuso asegura que "a la ultraizquierda nunca le importaron" los desahucios: "Hace con la opinión pública (y tu dinero) lo que le viene en gana"

¿Qué ha dicho? Ayuso asegura que España "sigue invadida y aislada" de los principales países occidentales. "Que no nos extrañe luego que este frente popular se cisque en todos los españoles", añade.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de The District
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que "a la ultraizquierda nunca le han importado" los desahucios y por eso "no ha hecho nada" en ocho años, además de criticar que quieran "desviar la atención" de Ceuta.

"Le interesaba desviar la atención de Ceuta mientras lo intenta solucionar de manera chapucera. Pero todos han ido detrás del señuelo: medios, políticos, plataformas a sueldo....", ha señalado la dirigente autonómica a través de redes sociales.

Frente a ello, Díaz Ayuso ha aseverado que España "sigue invadida y aislada" de los principales países occidentales, pero ha criticado que solo se considere importante "lo que indique el aparato gubernamental".

"Que no nos extrañe luego que este frente popular se cisque en todos los españoles", ha avisado, a la vez que ha cuestionado que el Gobierno haga con la opinión pública "y con el dinero" de los españoles "lo que le viene en gana".

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