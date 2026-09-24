Ayuso normaliza el desahucio de Maricarmen: "Es uno de los 25.500 que se producen en España"

Los detalles En un acto con empresarios, Ayuso calificado las multitudinarias protestas de ayer por el desahucio de Maricarmen de "algaradas" impulsadas por el presidente Sánchez.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha relativizado el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, subrayando que es uno de los 25.500 que se producen en España, y destacando que comunidades como Cataluña o Andalucía registran más casos. Ayuso afirmó que el desahucio fue ejecutado por la Policía Nacional tras una orden judicial y criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por no modificar las leyes. En el 'Foro de Ideas para Crecer', acusó al presidente de alentar protestas violentas y crear un ambiente de tensión en Madrid, advirtiendo sobre las consecuencias para los madrileños.

Un día después de que Maricarmen, una anciana de 87 años, fuera expulsada de su casa por un fondo buitre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha relativizado su desahucio. "Es uno de los 25.500 que se producen en España, siendo Cataluña o Andalucía las comunidades donde más desahucios se producen".

Ha subrayado que el desahucio de Maricarmen lo ejecutó la Policía Nacional a raíz de una orden judicial. "No es una decisión nuestra" sino el "cumplimiento de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar", ha apostillado. Díaz Ayuso ha argumentado igualmente que "por cada desahucio que hay en Madrid se producen cinco en Cataluña", y que Andalucía y la Comunitat Valenciana también superan a la región madrileña en este sentido.

El desahucio de Maricarmen ha ocupado todas las portadas, también internacionales, y provocaba este miércoles una gran reacción en la población madrileña. Miles de madrileños terminaban una jornada dramática protestando frente al polémico ático comprado por el Gobierno de Ayuso.

Sin embargo, la presidenta madrileña ha vuelto a tirar de victimismo y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de alentar "las algaradas". "Lo hace contra mí y contra nuestros gobiernos en Madrid" porque "lo que intentan es deshumanizarnos y acosar".

Así lo afirmó durante su participación en el 'Foro de Ideas para Crecer', organizado por el Círculo de Empresarios, donde denunció que el Gobierno de España está creando "un ambiente irrespirable" de tensión, donde "reventar el esfuerzo de todos".

Ayuso dijo que España tiene un presidente que, con todos los problemas que tenemos o los drones rusos sobrevolando espacio europeo o los problemas migratorios que no se están atajando en origen, "se va a Estados Unidos y se esconde de los medios para no hablar de los casos judiciales que le atañen al él directamente".

La presidenta regional manifestó que "tiene que promover quema de calles, que es lo más peligroso y pernicioso para la prosperidad de todos" y añadió que esas protestas, desde que hemos empezado septiembre, "están siendo más violentas y no van a dejar de serlo". Por eso, quiso advertir del ambiente que "van a tener que sufrir los madrileños" porque "van a ser presos de esta situación".

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