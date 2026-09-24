Escolar, tras el desahucio de Maricarmen: "La responsabilidad directa es de las autonomías, y el PP lleva gobernando en Madrid 30 años"

El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, expone en Al Rojo Vivo una rápida impresión sobre el desahucio de Maricarmen, que impulsó una masiva movilización ciudadana.

El desgarrador desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que ha tenido que abandonar la casa donde ha vivido, en Madrid, más de 70 años, ha provocado una enorme respuesta social y política.

Este miércoles, miles de personas de varias ciudades de España salían a la calle a protestar por este suceso, en Madrid, enfrente del polémico ático de la Comunidad de Madrid, en la calle Martínez-Campos. "El ático de Ayuso, para Maricarmen", gritaban los manifestantes, quienes también protestaban contra el actual Ejecutivo: "¿Dónde está el Gobierno progresista?".

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, tiene claro que "hace mucho tiempo que la vivienda es el principal problema de los españoles, de todos, independientemente de lo que voten" y cree que "el Parlamento, en su conjunto, no ha estado a la altura".

"El Gobierno ha tenido que hacer muchas más cosas de las que ha hecho, pero la responsabilidad directa de la vivienda es una responsabilidad autonómica y en Madrid, gobierna el PP desde hace más de 30 años", añade y concluye Escolar.

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