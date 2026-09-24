Pulpo, entrecots, chupitos y un 'simpa' de 447 euros que cuatro años después acaba con los comensales condenados

Cuatro clientes se dieron un festín de pulpo, entrecots, Albariño y chupitos en un mesón de Cerceda, en A Coruña, y desaparecieron antes de que llegara la cuenta dejando 447,80 euros sin pagar.

En Aruser@s hemos visto de todo: desde el viral 'simpa' del siglo en un restaurante de A Coruña, hasta el hombre que dejó sin pagar 19.000 euros en un hotel e intentó alojarse en otro establecimiento de la misma cadena o los clientes de un bar que amenazaron con marcharse sin pagar después de esperar demasiado para ser atendidos.

Sin embargo, en esta ocasión, el 'simpa' mostrado en el plató ha tenido final feliz. "Ocurrió en 2021, en el mesón de Cerceda, A Coruña, donde acudieron cuatro comensales y no se privaron de nada a la hora de pedir: pulpo, entrecots, Albariño y chupitos, sin mirar el precio", relata Alba Sánchez en el plató.

El problema llegó al pedir la cuenta. Cuando la propietaria regresó con la factura, los cuatro clientes habían desaparecido dejando un festín a pagar que ascendía a 447,80 euros.

La propietaria decidió poner el caso en manos de los tribunales y, ahora, cuatro años después de aquel banquete, los cuatro han sido condenados, según explica la colaboradora.