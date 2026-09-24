¿Puede el amor con todo? El debate de Aruser@s sobre qué hacer si tu pareja no quiere tener hijos

¿Qué ocurre cuando una pareja lleva años junta, está muy enamorada y uno de los dos decide que no quiere tener hijos mientras el otro sí? Aruser@s abre debate sobre si es motivo de separación y si debería hablarse desde el principio de la relación.

¿Qué pasa si estás muy enamorado de tu pareja, lleváis años juntos y te dice que no quiere tener hijos? ¿Puede ser motivo de separación? ¿Debería hablarse desde el primer momento de la relación? Son algunas de las preguntas que se han planteado en el plató de Aruser@s, después de mostrar el viral de '@camyfacu77', una pareja que ha lanzado este dilema a sus seguidores para conocer su opinión.

"Es un ejemplo, porque a nosotros no nos pasa, pero ¿es motivo de separación?", plantea ella. Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, él parece tenerlo claro asegurando que se separaría aunque tuviera "todo el amor del mundo", porque querer tener hijos "es su deseo".

Desde el plató, para Alfonso Arús "debería prevalecer el pacto inicial". El problema, según dice, llega cuando la decisión se va aplazando durante años. "El 'ya veremos' y llegado el momento llega el conflicto, me preocupa la gente que cambia de opinión, que te dice que sí, luego que no, y si no rompemos", reflexiona.

Alba Sánchez por su parte reflexiona sobre cómo la vida de la gente "puede cambiar". "Tú puedes estar muy seguro en un momento de que los quieres y, de pronto, te cambian las prioridades. Te vas a otro sitio a vivir, el trabajo... puede ser", explica la colaboradora. Mientas que para Elena Godessart es "un deseo tan intrínseco que terminarías por separarte". "Se enquista en la relación", opina la colaboradora.

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