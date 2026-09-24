Una boda en Ourense acaba en batalla campal por 40.000 euros y con la novia siendo infiel en el baño

A golpes por una disputa de 40.000 euros, con la novia en el baño siendo infiel y con la Guardia Civil haciendo acto de presencia para poner orden, aquí puedes ver cómo ha terminado una boda en Ourense.

En Aruser@s ya hemos visto de todo: desde familias que llegan a las manos horas antes de la boda de sus hijos por no ponerse de acuerdo con la dote hasta novios que terminan en urgencias el mismo día de su enlace por culpa del lanzamiento de arroz. Pero lo ocurrido en esta ocasión parece directamente sacado de una película

"Todo empieza cuando la novia le reclama a su chico 40.000 euros que tenían que venir del dinero de los invitados y que, al parecer, era uno de los acuerdos prenupciales que había hecho la pareja", relata la colaboradora Alba Sánchez en el plató. El novio, sin embargo, "se niega a entregarle el dinero" y ahí comienza el caos.

La discusión acaba convirtiéndose en una auténtica batalla campal en la que se ven implicados prácticamente todos: suegros, cuñados y el resto de invitados. La situación se descontrola hasta el punto de destrozar la vajilla del restaurante, convirtiendo lo que debía ser una celebración en un escenario de auténtico caos.

Y todavía quedaba el último giro

Según desvela la tertuliana de Aruser@s, en medio de la pelea, la novia aprovecha para ir al baño con uno de los organizadores del evento y serle infiel a su recién estrenado marido. Y, lejos de esconderlo, al salir del baño decide contárselo todo.

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