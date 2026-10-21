El análisis de Juanma Romero sobre la visita del presidente de Argentina a España: "Milei le acaba de hacer un favor al PSOE, sobre todo si Ayuso le va a recibir"

El periodista en Al Rojo Vivo valora el impacto político de las declaraciones del mandatario argentino contra Pedro Sánchez y advierte de que la polémica podría terminar beneficiando a los socialistas al movilizar a su electorado.

Juanma Romero analiza en Al Rojo Vivo las duras palabras de Javier Milei contra Pedro Sánchez. Apenas unos minutos después de aterrizar en Madrid, el presidente argentino arremetió contra el jefe del Ejecutivo español, al que calificó de "delincuente", "ladrón" e "impresentable dictador".

Ante estas declaraciones, Romero considera que Milei podría haber terminado favoreciendo al PSOE al amplificar el enfrentamiento político. "Yo creo que, además, con la respuesta que acabamos de ver de Javier Milei en este desayuno informativo en Madrid, le acaba de hacer un favor al Partido Socialista, porque esto lo que va a hacer es que se hable todavía más de sus palabras", señala. El periodista también apunta a la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso reciba al mandatario argentino este mismo día.

Sobre la agenda de Milei, Romero aclara que el encuentro no estaba previsto: "Él no estaba en su agenda, no estaba en la agenda, no está". En ese momento, Antonio García Ferreras interviene para explicar los motivos por los que se habría evitado anunciar el lugar de la reunión: "Creen que puede haber algún tipo de protesta de los profesores si saben el lugar de la reunión. Pero vamos, antes de que acabe el programa, vamos a decir dónde".

Finalmente, Romero insiste en que la polémica podría tener un efecto favorable para los socialistas al movilizar a sus votantes: "Pero es verdad que esto yo creo que, en principio, lo que pueda servir es para activar el electorado socialista, que es lo que pretende el presidente del Gobierno".

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