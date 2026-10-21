Sandra León: "Después de haber hablado Feijóo de sacrificios y de ser valientes con las pensiones, le unimos la visita de Milei y puede haber una espantada"

La politóloga del CSIC, Sandra León, no ve cómo la visita del presidente de Argentina, el ultra Javier Milei, puede beneficiar en campaña a la derecha, tanto al PP como a Vox. En el vídeo, los detalles.

La profesora Sandra León, politóloga del CSIC, valora la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a España. El presidente del Gobierno no ha dudado en contestar al mandatario argentino por los insultos que durante años ha venido profiriendo tanto a él como en general al progresismo a la izquierda del país, lo que Milei llama "zurdos".

"Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas. Pues mirad, os voy a decir una cosa. Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional todos los años es de zurdos, pues soy zurdo. Si defender el derecho a abortar de las mujeres es ser zurdo, soy zurdo. Si defender el no a la guerra y el sí a la paz es ser zurdo, soy zurdo. Así que sí, soy zurdo y a mucha honra", defendía Sánchez; unas declaraciones que podemos ver en el vídeo que precede estas líneas.

Así, y tal como analiza León, tras escuchar estas palabras del presidente del Gobierno, "la presencia de Milei devuelve hacia los temas que quiere el Gobierno, que es la agenda social, por contraposición a los recortes que ha hecho Milei en Argentina".

Por su parte, León duda de que la visita de Milei pueda favorecer a la derecha. Por un lado, "porque para Vox le sitúa en cierto dilema. Vox tiene una agenda ultranacionalista que comparte con Milei pero dentro de esa agenda ultranacionalista hay un elemento proteccionista donde necesitas al Estado y eso no es compatible con el elemento ultraliberal que sí que propone Milei".

Y por otro lado, "para el PP tampoco veo que le favorezca después de haber hablado de sacrificios y después de haber hablado de ser valientes con la reforma de las pensiones. Si a esto le unimos la presencia de Millei puede haber una espantada", explica y concluye la profesora León.

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