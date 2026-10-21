La mayoría del Constitucional afronta el debate sobre la 'ley de nietos' con la idea de rechazar el recurso del Defensor del Pueblo

Los detalles Según fuentes del Constitucional, a estas horas todo apunta a que no corregirán las cautelares del Tribunal Supremo que no permiten el voto de miles de nietos de exiliados.

El Pleno del Tribunal Constitucional se ha reunido para evaluar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo, que busca revocar la suspensión de la inscripción en el censo de 163.020 electores nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, la mayoría de magistrados consideran prematuro pronunciarse antes de que el Tribunal Supremo evalúe el fondo del asunto. Fuentes del Constitucional indican que es improbable modificar las medidas cautelares del Supremo, ya que el tema es competencia de la administración electoral y del orden Contencioso-Administrativo, por lo que el Constitucional no debe intervenir sin consultar a las partes.

El Pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy desde primera hora de la mañana para valorar las medidas cautelarísimas solicitadas por el Defensor del Pueblo para revocar la suspensión de la inscripción en el censo de los 163.020 electores nacionalizados con la Ley de Memoria Democrática. Un debate, que según puede saber laSexta, la mayoría de los magistrados de este órgano afrontan con la idea de rechazar el recurso.

En esta ocasión, como ya ha avanzado laSexta en anteriores días, la mayoría de magistrados del Constitucional considera que es "prematuro" pronunciarse sobre esta cuestión antes de que finalice el procedimiento en el Tribunal Supremo, que aún no ha valorado el fondo del asunto.

Según fuentes del Constitucional a laSexta, es "muy poco probable, sobre todo por cuestiones de plazos", que desde el órgano se puedan modificar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para impedir la inscripción en el censo de los nacionalizados.

Estas fuentes consideran que el asunto es competencia de la administración electoral y del orden Contencioso-Administrativo en el Tribunal Supremo, por lo que no corresponde al Constitucional pronunciarse por las medidas solicitadas sin pedir opinión a las partes.

El Tribunal Supremo decidió el 12 de octubre mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', lo que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó así el recurso de la Abogacía del Estado, que también apoyaba la Fiscalía, contra el auto que dejó en suspenso las inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA). Tanto la Fiscalía como la Abogacía habían pedido que se permitiera el voto ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.