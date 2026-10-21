Mónica García responde a El Intermedio tras su huida en su encuentro con Isma Juárez: "Otro día hacemos la entrevista corriendo"

La ministra de Sanidad ha respondido a Isma Juárez, el reportero de El Intermedio, tras salir literalmente corriendo al verle el pasado sábado en la presentación de Frente Amplio.

"¡No me sigas! ¡No me sigas!", gritaba la ministra de Sanidad Mónica García al reportero de El Intermedio Isma Juárez en el acto de presentación de Frente Amplio que tuvo lugar el pasado sábado. Juárez se quedaba con una pregunta en el aire y la esperanza por los suelos tras constatar que García no solo no se detenía a responderle, sino que salía literalmente corriendo al verle con el micrófono.

Visiblemente desanimado, Isma hacía una profunda reflexión en el reportaje para el programa de laSexta: "Esquivando a posibles votantes no vamos a hacer nada". Eso sí, le agradecía que le hubiera puesto a hacer ejercicio: "Cómo se nota que es ministra de Sanidad. Me ha puesto a correr y ahora siento que mis pulmones se han oxigenado".

Ella no era la única que huía de sus preguntas. Ada Colau y Pablo Bustinduy tampoco se acercaban a su micrófono. "No me hacen caso ya ni los de la izquierda. Esto es increíble. Al final solo puedo hablar con Almeida, que es el único que me atiende", comentó a una de las asistentes.

Mónica García le responde... en X

Casi un día después de la emisión de este reportaje en El Intermedio, Mónica García intentaba levantarle la moral al reportero con un tuit en el que le recordaba que por él ha puesto alguna vez hasta "voz de pitufo". "Te debo una explicación", comenzaba escribiendo.

"El sábado se me solapó la agenda. Estaba en el acto de lanzamiento de Frente Amplio y salí corriendo en cuanto terminó para llegar al Pride Positivo que organiza CESIDA todos los años", se excusaba, para después retarle a hacer "otro día" "toda la entrevista corriendo".

Isma Juárez recoge el guante

El reportero no tardaba en responder a la ministra aceptando su reto, pero advirtiéndole que él tendrá que entrenar para poder seguirle el ritmo.

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